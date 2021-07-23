補習班、幼兒園如何證明「有打疫苗或快篩陰性」　教育部：會公告

▲廖興國指出， 陰性證明只針對教育人員跟工作人員，不含學生。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布7月27日起疫情警戒降為二級，開放幼兒園、托嬰中心、課照、補習班，和高中以下運動團隊可返校訓練，不過，其中一項條件是，若未打疫苗，就要提供3日內快篩陰性證明，只是家長要怎麼知道？教育部今下午召開記者會表示，會公告。

開放的教育場域包括幼兒園、托嬰中心（非固定坐位），課照中心、補習班（固定坐位），和高中以下暑期教學活動，條件是「教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天定期快篩。」

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▲▼教育部二級加嚴措施。（圖／教育部提供）



但有家長想要安心，困惑要如何知道以上教師和相關人員是不是打了疫苗，或持有陰性證明？國教署署長彭富源表示，幼兒園部分是希望教職員疫苗施打率能達80%以上才開放，但沒打就是快篩跟PCR選其中一項，這些做完，包含施打率是否有8成， 所有幼兒園都會公告。

▲▼教育部二級加嚴措施。（圖／教育部提供）



終身司司長黃月麗進一步說明，沒打疫苗PCR或快篩二擇一即可，至於家長怎樣知道，會請補習班跟課照中心人員施打疫苗及快篩情形做公告，讓家長看到相關資訊。另外，陰性證明是所有參與者？還是只有老師？教育部主秘廖興國指出， 只針對教育人員跟工作人員，不含學生。

▲教育部二級加嚴措施。（圖／教育部提供）