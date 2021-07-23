家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

▲教育部放寬措施。（圖／教育部提供，下同）※點圖可放大

記者許展溢／台北報導

7月27日至8月9日疫情警戒標準降至第二級，教育部規劃開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構、社區大學、高級中等以下學校運動團隊訓練、室內外運動場館、高級中等以下學校暑期教學活動等場域及活動，並提供10張圖讓所有家長、學生一次看懂。

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▲▼開放高級中等學校學生返校練習技能檢定。

一、幼兒園

（一）80%以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園；未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩 (原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）幼兒教室容留人數，以該室內面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數。

（三）調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制。

（四）每日幼兒入園前、用餐前後及離園後清消；師生常接觸，每日至少清消5次；每週1次全園消毒及中央空調。

（五）無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

（六）交通車接送服務落實防疫措施。

二、兒童課後照顧中心

（一）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數，於教室外及門口公告。

（三）供餐以個人套餐為主，分菜後上餐，用餐前後清消，並使用隔板。

（四）每週機構應進行全面清消；無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

（五）交通車接送服務落實防疫措施。

▲▼幼兒園、兒童課照中心放寬措施。（圖／教育部提供）

三、補習班

（一）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數，於教室外及門口公告。如因容留人數限制，招收學生之對象或班別由補習班規劃辦理，建議以12歲以下兒童為優先對象。

（三）如有用餐需求，應避免飲食中交談，並使用隔板，用餐前後完成清消。

（四）每週機構應進行全面清消；無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不開放為原則。

（五）已實施線上教學之補習班，建議仍採線上教學為原則。

（六）交通車接送服務落實防疫措施。

四、社會教育機構

（一）人流管控：單一出入口館舍依總活動面積（扣除固定設備）以每2.25平方公尺1人計算管控人流，並應做好分流及動線規劃。

（二）社教機構入館採預約制、團體預約參觀不得超過50人；圖書館暫停開放團體申請入館。

（三）設有座位、推廣及文教活動，採間隔座、梅花座或其他保持至少1.5公尺距離之做法。

（四）互動式或無法保持室內外適當社交距離之活動仍暫停辦理。

（五）放映影片之劇院得開放入場（不包括表演類型之劇場），但須比照「電影院防疫管理措施」辦理。機構得自行調整場次及時間。

（六）開放定時導覽及館內外教育活動，但需符合社交距離及相關防疫措施。露營或夜宿之教育活動仍暫停辦理。

▲▼補習班、公共圖書館放寬措施。（圖／教育部提供）

五、社區大學（秋季班報名）

（一）開放社區大學受理秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放。

（二）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

六、高級中等以下學校運動團隊訓練

（一）學校固定人員返校訓練，人員造冊，禁止跨校訓練，各訓練場所同時段以室內20人、室外40人上限。

（二）未施打疫苗或接種未滿14天者，首次訓練前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（三）工作人員(如教練、防護員)全程佩戴口罩及面罩。

（四）不開放住宿。

▲▼室內外運動場館放寬措施。（圖／教育部提供）

七、室內外運動場館

（一）室內外運動場館容留人數以最適承載量50%為限。

（二）教練未施打疫苗或接種未滿14天者，於第1次授課前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（三）開放室內外運動場館（含保齡球館及撞球場），針對球檯、球道等相關器材、設備，間隔開放使用並符合1.5公尺距離，每球檯及每球道以2人為限，並放置酒精、拋棄式擦拭布，提供使用者清消。

（四）個人自備之器具、器材，不得互相借用；如由場館提供時，於轉換使用者前後，應再次消毒手部、器材及器具。

（五）團體運動及競賽開放，應符合實聯制及全程佩戴口罩，並依運動場館防疫指引辦理。

（六）加強環境、器材之消毒清潔工作，至少每兩小時清潔消毒1次。

▲社區大學放寬措施。

八、高級中等以下學校暑期教學活動

開放暑期課業輔導、夏日樂學及學習扶助等等靜態、校內、室內、具固定座位、固定成員之教學活動、及高級中等學校學生返校練習技能檢定等，依下列規定辦理：

（一）相關工作人員（如授課教師、指導教師等）未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室（實習工場）面積，扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺，以計算各空間可容留人數上限。

（三）有關學生返校練習技能檢定，屬固定崗位且固定成員，故開放辦理；其使用之設備、器材，於每次輪替共用前，均應先徹底清潔、消毒。

（四）不開放暑假住宿及赴校外之活動。