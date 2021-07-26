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即將降二級直擊美式賣場　驚見液體衛生棉限時一週特價　補貨人潮秩序良好

▲▼美式賣場,好自在液體衛生棉。（圖／網友提供）

▲賣場推出許多未出現在會員護照上的「限時隱藏版折扣」，偷偷觀察大家的推車，發現幾乎每輛推車裡都有出現好自在液體衛生棉。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／台北報導

疫情警戒即將於7/27降至二級，來到知名美式賣場直擊實況，發現降級前前來採買的消費者們雖然臉上難掩興奮神情，但皆能維持良好秩序，除了自動保持社交距離，也全程都有做好保護措施，賣場內也出現許久未見的採買人潮，許多人表示這段時間超想來逛，忍到現在終於出門，一定要把缺貨的東西一次補齊，賣場也推出許多未出現在會員護照上的「限時隱藏版折扣」，偷偷觀察大家的推車，發現幾乎每輛推車裡都有出現好自在液體衛生棉，熱銷不是沒有原因，除了口碑爆棚之餘，7/26～8/1的超殺限時優惠也讓消費者忍不住多拿幾盒丟進推車。

▲▼美式賣場,好自在液體衛生棉。（圖／網友提供）

▲好自在液體衛生棉，熱銷不是沒有原因，除了口碑爆棚之餘，7/26～8/1的超殺限時優惠也讓消費者忍不住多拿幾盒丟進推車。

來到美式賣場採買的人多半已經看準「特價」及「熱銷」這兩類商品進行補貨，現場就有兩個月沒踏進來過的人興奮表示：「我真的太久沒來好市多，以前每個禮拜都要來巡田水，終於等到降級可以來補貨。」看看推車內的品項，除了有會員們必買的烤雞、牛肉跟貝果之外，還有數量可觀的好自在液體衛生棉：「我真的超愛這個，非常好用，尤其是夏天用這個都不會悶熱，今天原本就預計要來捕貨，結果竟然有隱藏優惠，所以就拿了好幾盒！」

▲▼ 好自在 。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲現場民眾表示：「夏天用這個都不會悶熱，今天原本就預計要來捕貨，結果竟然有隱藏優惠，所以就拿了好幾盒！」

除了原先就打算要來購足民生用品的消費者，也有來到現場後被大家的推車燒到的人：「我是來買衛生紙跟零食的啦，啊還有雞塊，小朋友很喜歡吃雞塊，所以想說來買多一點回家放著。」但定睛一看，推車裡除了這些東西，還有好幾盒好自在液體衛生棉：「我本來沒想說要買啊，可是看到大家推車裡都有放，剛剛才站在旁邊認真研究一下，發現好自在液體衛生棉網路上評價超高，我從來沒用過超俗的，而且都折價60元，比外面便宜很多，來都來了，又只特價到8/1，馬上就決定兩種size都拿個幾盒。」

▲▼美式賣場,好自在液體衛生棉。（圖／網友提供）

▲現場民眾表示：「我從來沒用過超俗的，而且折價60元，比外面便宜很多，來都來了，又只特價到8/1，馬上就決定兩種size都拿個幾盒。」

說到久久沒出現在美式賣場，今天來補貨的消費者井然有序的陣仗，也令人相當意外，「對啦我其實也有點猶豫，因為想說要降級了欸，一定很多人都想來啊，那是不是有可能現場會很亂、人很多，但沒想到大家都很守秩序，也都自動保持人際距離、全程佩戴口罩，我覺得放心很多，超棒的。」

▲▼美式賣場,好自在液體衛生棉。（圖／網友提供）

▲即日起～8/1，好自在液體衛生棉兩種尺寸都折價60元，讓人覺得太划算。

好自在液體衛生棉主打有如「黑洞」般的吸收力，號稱「吸前吸後都維持0.3cm輕薄」，如黑洞一般的吸收孔可將流量快速吸到底層，維持表層乾爽，而且表層看起來經血面積小小的，其實都被吸到底部啦!  炎炎夏日也不害怕生理期悶熱不適，因為液體衛生棉的特殊液體材質跟一般衛生棉摸起來就是不一樣! FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中就有愛用者紛紛留言表示「我覺得很服貼，很舒服，不會有悶熱感」、「用起來舒適透氣，不悶熱」、「我覺得好用耶～液體衛生棉至少透氣，我用一般衛生棉不是搔癢就是長痘痘（悶住）」、「一試成主顧」、「這根本是偉大的發明，用一次就回不去了」。

降級首日美式賣場出現補貨情景，人人都落實防疫規範，不只能安心購物也能抒發在家關數月的心情，更驚喜發現好自在液體衛生棉的隱藏版優惠折扣，即日起～8/1，兩種尺寸都折價60元，讓人覺得太划算。

▼人人都落實防疫規範，不只能安心購物也能抒發在家關數月的心情，更驚喜發現好自在液體衛生棉的隱藏版優惠折扣。

▲▼美式賣場,好自在液體衛生棉。（圖／網友提供）

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