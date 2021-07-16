好市多有魔力！婆媽曝終極原因「都買一整車」　坦言：想省花更多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）商品種類繁多，價格又實惠，深受消費者青睞。一名網友表示，許多朋友超愛趁小周末逛好市多，讓他忍不住想問，「真的有那麼吸引人？」一席話引來熱議，不少會員直言，每次都買一整車。

「好市多有什麼魅力？」網友在PTT女板好奇直呼，每到周五快樂夜，都會看到朋友發限時動態，去好市多買牛肉、壽司或烤雞來吃，就算在疫情期間也沒有例外。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

這讓他不禁好奇，那裡的東西究竟有多吸引人，「一定非得去那邊嗎？」對此，鄉民紛紛回應，「去其他賣場買只花2000，好市多還沒買足就要5000，就是這麼神奇」、「沒有之一」、「他會用很便宜的單價吸引你花更多錢，以為省到錢，其實花更多」、「永遠都是結帳時才發現買得比預期多」、「買起來很舒壓，這就是美式賣場的魅力」、「每次都5000起的一整車」、「很擅長讓你為了省錢花更多錢」。

另外，不少人也點出關鍵，表示好市多有很多商品，是其他超市、賣場沒有的，「價格很低，而且還能看到一些特殊商品」、「消費過就習慣的美式賣場，跟台灣超市不一樣」、「烤雞便宜又好吃、雞肉沙拉跟肉卷都很讚，他們家賣的鮭魚跟土魠魚也比較肥美」。