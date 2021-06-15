618強檔祭出雙11同級最狂優惠　深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

▲618強檔開打，網購流量可望創下歷史新高，momo更祭出雙11同級超狂優惠應戰。（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

現在因為疫情哪裡都不能去，儘管疫情期間不便出門，好在吃喝、用的都可以交給便利的網路購物來解決，也讓宅經濟大爆發，又進入網購618年中慶銷售旺季，網購流量可望創下歷史新高，momo更祭出雙11同級超狂優惠應戰，下單不只比優惠，更比速度，晚來一步就輸了！

防疫不出門，網路購物方便安全，6月份適逢電商年中大檔618登場，也算是在疫情中帶來一點小確幸，因為眾多品牌好物下殺折扣，搭配網站好康回饋，可以省下不少錢，尤其不少超殺優惠品是日常生活經常用到的必備物品，趁這波一次買齊最划算，若手邊有防疫或民生用品想補貨的話，很推薦把握活動買起來。這次也特別深入電商社團，盤點線上6大熱賣折扣夯品，讓你即刻收入必搶清單中，爆買一番。

爆買折扣夯品1：幫寶適

▲momo獨家推出「一級幫拉拉褲＋巧虎安睡褲」幫寶適拉拉褲超值組，尺寸選擇從L～XXL都有，單箱下殺65折起。

小朋友穿過就回不去的日本製「一級幫拉拉褲」，360度全方位透氣加上彈力腰圍超合身等特性，讓寶寶屁屁透氣舒適，白天不管動作再大也能穿得舒適服貼；晚上再搭配使用吸收力超強、圖案超可愛的「巧虎安睡褲」，輕薄防漏及5倍尿量大吸收等設計，可以讓寶寶安心睡過夜，日夜有這兩樣，寶寶不再哭鬧，連媽媽都一併安撫了，可以說是很多家長的心頭好，不少網路留言大讚「拉拉褲真的很透氣，寶寶沒有紅屁屁過」、「自從換了巧虎安睡褲，每天一覺到天亮」。

每次一有超殺折扣釋出，媽媽社團裡就會瘋傳分享，找時間趕緊到賣場，再累也要搬幾箱回家，但現在不適合去人擠人，搶不到便宜價格怎麼辦？爸媽們別著急，其實只要在家動動手指，一鍵免運送到家更輕鬆，省時省事又省力，momo更獨家推出「一級幫拉拉褲＋巧虎安睡褲」幫寶適拉拉褲超值組，尺寸選擇從L～XXL都有，單箱下殺65折起，使用momo卡消費最高再享8%回饋，一次補足超級省。這裡買：https://spp.pse.is/3hw56e

爆買折扣夯品2：Ariel洗衣精

▲ARIEL全新升級「抗氧化抗菌除臭洗衣精」2+8件組，限時狂降4折只要859元。

出門在外難免會觸摸門把、扶手，或是在公共場所坐下、拿東西時，衣物在不知不覺中也沾染到看不見的細菌病毒，正值疫情敏感時刻，許多人擔心把病菌帶回家中，回家的第一件事就是先洗手、換衣服才能安心。面對髒衣物，洗衣精已經進化到不只是洗淨各種看不見的髒污、還持續99.9%抗菌，日本熱銷NO.1網友口碑熱推的ARIEL洗衣精，不僅能深入纖維強力洗淨、去黃漬，還有網友狂推得抗臭效果，就算晾室內或忘記曬，網友用後驚嘆「去除衣物潮濕悶臭味真的很厲害。用過就回不去」、「超喜歡ARIEL的味道～～～」且99.9%持續抗菌在特殊時期讓人更安心，不愧是從日本紅來台灣，是雙11爆賣NO.1品牌。

momo目前除推出ARIEL/蘭諾/風倍清全品牌回饋，指定品項滿999元再折100，刷momo卡再回饋mo幣8%，其中主打ARIEL「抗氧化抗菌除臭洗衣精」2+8件組，限時狂降4折只要859元，超殺價格不買會後悔，超熱銷的「3D抗菌抗臭洗衣膠囊」46顆x3入也狂殺到639元，現省1220元，近期洗衣量大增、洗衣膠囊無腦免量，一顆搞定一整桶超方便，疫情緊張期間，不用出門採購，宅家一點下單，幫網友解決了這些煩惱「回家第一件事情就是換衣服洗澡，洗衣量變超多，這種丟一顆超方便！」、「洗衣精很重不用搬直接送到家，宅家安心購」。這裏買：https://spp.pse.is/3hwkn5

爆買折扣夯品3：Oral-B

▲「德國百靈Oral-B- Genius8000 3D智慧追蹤電動牙刷」線下通路買不到的熱銷機款，單機優惠限時省2,500元。

宅在家也要每天好好管理自己，從起床刷牙開始，想要擁有一口潔淨亮白的牙齒，就不能馬虎隨便，只是明明已經認真刷牙，還是被牙醫說沒刷乾淨，不妨換支智慧型電動牙刷，更能清楚清潔死角在哪裡，好好照顧到每顆牙齒。

在這次618強檔中，momo推出限定尊絕機款「德國百靈Oral-B- Genius8000 3D智慧追蹤電動牙刷」，除了是全球牙醫第一推薦品牌、德國製造2年保固，擁有敏感潔牙亮白按摩一機到位的5段潔牙模式，以及多清除99.8%牙菌斑、智慧壓力感應燈等呵護牙齦，還可透過藍牙連線Oral-B APP應用程式設定客製化牙齒護理旅程，提供個人潔牙報告，結合科技的未來牙刷，讓網友直呼「真的是覺得刷牙刷到覺得在天堂，每顆牙都被牙刷刷的乾乾淨淨，超方便！！」這支在線下通路買不到的熱銷機款，單機優惠限時省2,500元，搶到真的可以好好開箱炫一波。這裡買： https://spp.pse.is/3j3k4j

爆買折扣夯品4：好自在液體衛生棉

▲momo買7送6共13入組，液體衛生棉100片＋幻彩液體衛生棉27片，只要999元。

吸好吸滿依舊輕薄超乾爽的好自在液體衛生棉，是不少女性朋友之間的推坑好物，超強黑洞吸收力，不用再忍受每次「那個來」時一整天厚重悶濕的不舒服，就有網友分享心得提到「它解決了我每次經期完會感染的問題！真心推薦！」、「超建議在用量大的前幾天試試液體衛生棉，那幾天都覺得好安心」、「真的打趴其他棉質衛生棉」，現在熱銷組合來了，momo買7送6共13入組，液體衛生棉100片＋幻彩液體衛生棉27片，只要999元，換算一片不到8元，買一次可以用4個月，減少出門次數，不用自己辛苦把大組數扛回家。這裡買：https://spp.pse.is/3gmw3h

爆買折扣夯品5：潘婷爆水膠囊

▲momo主打輕盈水潤型或密集修護型任選，5盒組共30入，限時狂降7折起。

待在家也要有儀式感，沒辦法上髮廊做護髮的日子，透過潘婷爆水髮膜護髮，也能擁有沙龍級護髮SPA，讓頭髮喝飽水，輕鬆養出一頭令人羨慕的蓬鬆水潤美髮。髮界首創的爆水膠囊髮膜，以保養品成分為修護基底，用玻尿酸修護因子護髮，結合9千萬顆爆水因子，一抹就融化，快速滲透吸收，不黏膩，24小時保濕極光髮，獨特膠囊包裝更讓每一顆都能鎖住高濃度新鮮營養。

有網友第一次使用就超有感，只用1/3顆就均勻抹完整頭，「裡面爆水藍色小珠珠真的蠻神奇的，用手抹開就會化開（不是柔珠那種，體驗過才懂的感受XD）護完後頭髮就會變得很有光澤、連男朋友都發現頭髮變得很好摸～」這款話題爆款髮膜，momo主打輕盈水潤型或密集修護型任選，5盒組共30入，限時狂降7折起。這裡買：https://spp.pse.is/3hg68j

爆買折扣夯品6：風倍清

▲momo限時狂降6折，風倍清織物抗菌消臭噴霧3入超值組只要599元。

「第一次用是去朋友家烤肉完之後，朋友強迫我一定要噴噴看，然後烤肉味就都很神奇的不見了，拿來噴安全帽、寢具、鞋子都很好用」、「本來以為只是除臭噴霧，結果還有抗菌功能，所以現在都養成一回家就門口噴一噴除菌」，回家進門、日常打掃，有惱人異味或不能洗的東西噴一噴更安心，網友實用好評的日本風倍清，還有99.9%除菌+24小時抗菌雙重防護，洗不了的東西也能維持潔淨，還有玉米由來的消臭配方，火鍋味、燒烤味都能輕鬆消除，而且CP值超高，像包包、鞋子、外套或床、沙發、踏墊等布製品都能噴，momo限時狂降6折，3入超值組只要499元，不用出門就能買到安心抗菌神器，很適合在家門口、辦公室、臥室或客廳各處放一瓶，隨時拿起來噴幾下，生活更安心也更清新。這裡買：https://spp.pse.is/3ggwl2

618購物清單趕快筆記下來，即日起至6/21售完不補，動作太慢，就搶不到好價格，更重要的是，可以在家零風險安心網購，推薦好物一站購足買好買滿，除了有折扣現省，momo刷卡回饋最高享20％，揪好友組團一起買，PK獲勝每人再拿3％回饋，6/18當日不限金額，下單抽特斯拉，購物省荷包，又能賺到滿滿好康。