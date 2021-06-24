好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

▲網友PO出好市多李施德霖漱口水特價訊息，引起熱烈討論。（圖／翻攝自FB《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》、網友提供，下同）



消費中心／綜合報導

知名美式賣場Costco好市多以份量多、CP值高成為許多懂買消費者的購物首選，尤其是天天都要使用的日常生活用品，趁特價時到好市多一次買起來囤更划算。每每在熱賣商品祭出特價優惠時，都會在FB社團及PTT引發熱烈討論，近日FB社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》就有網友表示出現很少見的李施德霖亮白漱口水，3公升只要509元，讓網友直呼：「真的比外面便宜很多！」也釣出社員們回覆「我之前都買淺藍那罐，有新口味可以嘗鮮了」。

疫情期間除了每天勤洗手、時刻消毒、出門採買或工作也需時刻配戴口罩外，民眾更養成口腔清潔的習慣，刷完牙後漱口除菌，因此漱口水成為近期家用必備品。6月21日在FB社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》有網友分享一款期間限定漱口水正特價，表示：「這個潄口水在好市多是期間限定！」並分享味道：「我嘴巴本來就有點口臭，現在戴口罩更悶住，用這個潄整個嘴巴都會有檸檬香氣。」更驚呼：「一組3公升才賣509，這個量根本可以潄一整年」

社員們紛紛在PO文底下留言「這個口味我也喜歡，而且宣稱可以提亮牙齒」、「之前用完想去買都沒看到，只看到淡藍色的那款，現在又有了喜歡這款」。

▲李施德霖漱口水的超殺優惠價也被網友放上PTT省錢版熱議。（圖／翻攝自PTT省錢版，下同）



這次好市多特價不僅在FB社團討論度超高，也被網友放上PTT省錢版：「這罐滿好用的，不知道是不是好市多期間限定，我之前黃牙不敢做冷光，牙醫就推用這罐漱口或用一些美白牙膏，真的有比較亮、滿有感的，而且這牌子殺菌效果很好，漱完很乾淨。」更提到「這組亮白漱口水，售價再折價120，優惠只到7/4。屈臣氏750ml打完折賣269，好市多等於打折再半價。」

原PO的激動分享更讓鄉民們敲碗一波，「我家現在都很在意漱口、洗手、酒精不離身，很怕呀～～」、「每天戴口罩後，漱口水用量也增加了」、「我長期使用漱口水 李施德霖最有效」，但也有鄉民表示「比較推無酒精那款」、「這罐用力漱還是會辣 但吐掉後就滿爽」

▲李施德霖健康亮白漱口水。（圖／翻攝自李施德霖官網）



疫情已持續一年多，民眾已習慣勤洗手、戴口罩、少外出，也比過去更重視口腔清潔，這次好市多祭出李施德霖亮白漱口水即日起至7/4特價509元，讓民眾便宜囤貨，但提醒搶購前請務必遵守社交距離避免群聚感染，呼籲「個人清潔」、「防疫距離」才是自我保護的防疫重點。