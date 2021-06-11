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宅經濟席捲全台！momo購物「618」即將開戰　4大品類一次盤點

momo,618年中慶,幫寶適,Ariel洗衣精,Oral-B,好自在液體衛生棉（圖／資料照）

▲隨著宅經濟大爆發，許多人也很好奇，大家到底都買了什麼？（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

居家防疫人人有責，民眾現在有缺什麼，上網補貨就對了！網購成為防疫期間民眾採購生活用品最安全便利的消費模式。因防疫需求增添成長力道，網路購物表現勇猛，Google 搜尋關鍵字「網購」相比去年同期成長2.5倍！隨著大家在家時間越來越長，從一開始的熱賣防疫物資，現在民眾對日常家用品的需求反而異軍突起，造就有4大品類在網路銷售量都是居高不下。

隨著電商銷售旺季618年中慶到來，不少人在線等的momo購物即將從6/10開打長達12天，本次祭出的折扣深度媲美雙11的超級好康。先來看看這段時間民眾搶攻的爆品有哪些，為618做好準備！

大家都在買什麼1：嬰兒尿布類
家中的尿布庫存已亮紅燈了嗎？現在不適合到賣場人擠人，不少爸媽都改從網路選購，訂整箱直接送到家最方便，再搭配線上折價券的話，甚至比到現場買還便宜。特別是與小小孩宅在家已經夠辛苦了，當然要用爸媽們狂推的「育兒神器」幫寶適一級幫拉拉褲，讓辛苦的爸媽育兒時更順手。一級幫拉拉褲主打360度超透氣、又有超合身的彈力腰圍，不管寶寶再怎麼動，都能穿得超舒服，而且只要像小內褲般一拉穿上超簡單，3秒就能換好尿布輕鬆又省力。晚上睡覺前再替寶寶換上用吸收力超強的巧虎安睡褲，5倍尿量大吸收，可以讓寶寶安心睡過夜，爸媽也能一夜好眠。現在momo推出618超省折扣，幫寶適拉拉褲獨家超值組「一級幫拉拉褲＋巧虎安睡褲」，有L～XXL可挑選，兩款超人氣尿布一次補足，單箱下殺65折起！而且只在momo買得到！動動手指，就能把需要的尿布一次買齊。

momo,618年中慶,幫寶適,Ariel洗衣精,Oral-B,好自在液體衛生棉（圖／資料照）

▲「一級幫拉拉褲＋巧虎安睡褲」幫寶適拉拉褲獨家超值組，只在momo才能買得到，動動手指，就能把需要的尿布一次買齊。

大家都在買什麼2：抗菌洗劑類
不讓病毒上身，人人展開防疫大作戰，各種主打「抗菌」的家用清潔品都是網購超夯的熱搜商品。尤其，空氣中散佈著各種看不見的病菌、微生物，當它落在衣服上，很容易在不知不覺間就把病毒帶回家，因此防疫不只要勤洗手，也要從衣物與外出物件開始，才能遠離細菌殘留。在日本熱銷NO.1的ARIEL洗衣精，經常被網友口碑熱推，主打99.9%持續抗菌、有感抗臭，讓不少人被推坑試用後一再回購，雙11更是爆賣，momo這次618也特別推出限時狂降4折起的超級優惠。

momo,618年中慶,幫寶適,Ariel洗衣精,Oral-B,好自在液體衛生棉（圖／資料照）

▲日本熱銷NO.1的ARIEL洗衣精，經常被網友口碑熱推，因為99.9%持續抗菌、有感抗臭，讓不少人被推坑試用後一再回購。

大家都在買什麼3：衛生類用品
對女孩兒們來說，衛生棉是每個月不可或缺的好朋友，每次補貨採買3個月或半年以上最省事，不用經常跑藥妝店或大賣場，也不怕「那個來」時，突然發現棉棉不夠用。一次要買大組數的話，網購不時有划算的優惠價，又不用到店面大包小包提回家，很多人都會趁便宜趕快下單入手，像是好自在的液體衛生棉，宛如記憶棉的輕薄棉片，主打超強黑洞吸收力，超乾爽不悶濕，吸後依然輕薄，剛推出時迅速爆紅，至今也仍是人氣商品，現在更有熱銷組合，粉絲不能錯過，在momo買7送6，買一次可以用4個月。

momo,618年中慶,幫寶適,Ariel洗衣精,Oral-B,好自在液體衛生棉（圖／資料照）

▲好自在的液體衛生棉，宛如記憶棉的輕薄棉片，主打超強黑洞吸收力，超乾爽不悶濕，吸後依然輕薄，剛推出時迅速爆紅，至今也仍是人氣商品。

大家都在買什麼4：口腔清潔類
居家防疫期間，大家都是能不出門就盡量不出門。擔心牙齒不舒服得外出看牙醫不方便，也讓口腔清潔類產品異軍突起，成為最近網購超級熱賣品。特別是能夠省時省力、更有效清除牙齦溝等難刷部位的電動牙刷，就是熱門夯品。全球牙醫第一推薦品牌歐樂B，因為是德國製造2年保固，一直是許多消費者買電動牙刷的首選。這次618在momo還有限定尊絕款-Genius8000 3D智慧追蹤電動牙刷獨家機種，主打多清除99.8%牙菌斑，還有智慧壓力感應燈不用擔心刷牙太用力，最重要的618買竟然限時省2,500元，不搶不行。

momo,618年中慶,幫寶適,Ariel洗衣精,Oral-B,好自在液體衛生棉（圖／資料照）

▲歐樂B Genius8000 3D智慧追蹤電動牙刷獨家機種，熱銷到在線下通路買不到，目前是momo限定尊絕款。

想把口碑爆棚好物帶回家嗎？趕快筆記下來收進618購物清單，開搶從即日起至6/21止，只有短短12天，限量組合搶空不補，快把握下單。

網友推薦1 好動寶寶的爸媽請入手：幫寶適拉拉褲超值組「一級幫拉拉褲＋巧虎安睡褲」，單箱65折起
網友推薦2 疫情期間，衣物持久抗菌很重要：ARIEL超濃縮深層抗菌除臭洗衣精2+8件組（900gx2瓶＋630gx8包），狂降4折特價859元
網友推薦3 四個月用量一次買足超方便：液體衛生棉13入組（24cm/27cm/34cm x 100片＋幻彩液體衛生棉 24cm/27cm/31.7cm x 27片），特價999元
網友推薦4 宅居在家就靠它好好維持口腔健康：歐樂B Genius8000 3D智慧追蹤電動牙刷（獨家機種），單機限時省2,500元（原價6,490元）

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