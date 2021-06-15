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入手沒？！ 網友推薦美式賣場4大高回購率品項　保證不踩雷 ！

▲▼好市多線上購物,美式賣場,賣場購物消費調查,必買清單。（圖／網友提供）

▲因應疫情，線上購物成為消費者添購日用品首選，超高回購率的四大品項，現在線上也能買到。（圖／網友提供，請勿翻攝，以下同。）

消費中心／綜合報導

因應防疫政策，許多人都改為居家上班，孩子也停課不停學。居家防疫關鍵在於減少外出與移動的風險，網購成了消費者添購日用品與食材的首選。日前《ETtoday民調雲》進行一份「賣場購物消費調查」，調查數據指出，網友至美式賣場都有自己常常回購的產品，這些熱門商品除了在實體賣場販售，好市多線上購物竟然也都買得到！快來看看你入手了沒！

尿布類：幫寶適一級幫

▲▼好市多線上購物,美式賣場,賣場購物消費調查,必買清單。（圖／網友提供）

▲幫寶適是爸媽到美式賣場經常回購的尿布類商品。

美式賣場必買list落落長，其中新手爸媽最常購入的就是尿布，《ETtoday民調雲》調查數據指出考量好用性與回購率，幫寶適一級幫尿布產品是家中有寶寶的爸媽經常回購的大熱門商品，360度全方位透氣內外表層，親膚透氣、增加側身腰圍透氣度和彈性，還有均勻分散尿濕吸收的設計、瞬吸乾爽，呵護寶寶嬌嫩肌膚、遠離紅屁屁，好穿好脫更是爸媽的神隊友，難怪每每祭出特價優惠都會吸引爸媽們手刀囤貨，一箱接著一箱拿到手軟也要扛回家。

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電動牙刷類：德國歐樂B電動牙刷組

▲▼好市多線上購物,美式賣場,賣場購物消費調查,必買清單。（圖／網友提供）

▲德國製造的歐樂B電動牙刷組是許多網友認為CP值及好用度超高的產品。

3C用品與小家電也是美式賣場必買清單中不可或缺的項目，其中電動牙刷類近來相當受歡迎，使用率高且CP值高。在評估好用性與CP值調查中，歐樂B智能藍牙電動牙刷組（德國製）可說是消費者心目中的維持口腔健康神隊友。三種潔牙模式（日常／敏感／美白）滿足不同需求，圓型刷頭輕鬆深入齒縫清潔更有效率，還配備高階電動牙刷才有的壓力感應功能，刷牙刷太大力就自動亮燈提醒你，難怪這組電動牙刷常常在優惠時前幾天就賣到缺貨，一堆網友紛紛求代購。

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洗衣精類：日本ARIEL深層抗菌抗臭洗衣精

▲▼好市多線上購物,美式賣場,賣場購物消費調查,必買清單。（圖／網友提供）

▲每每祭出特價都造成搶購風潮的日本ARIEL洗衣精。

美式賣場販售的多款洗衣精中， 7年連續日本銷售No.1的日本ARIEL深層抗菌抗臭洗衣精一直是衣物洗劑類熱賣第一，有來自日本99.9%抗菌科技，能阻斷細菌孳生，用起來特別安心。其中還加了抗氧化配方，就有網友分享，即使衣服洗完忘了立刻晾也不怕臭。大容量一次購入CP值更高，人氣夯到曾造成賣場走道堆滿洗衣精供消費者購買的盛況。

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居家抗菌抗臭類：風倍清織物除菌消臭噴霧

▲▼好市多線上購物,美式賣場,賣場購物消費調查,必買清單。（圖／網友提供）

▲風倍清含玉米消臭成分，獲眾多網友好評。

近期討論度最高的莫過於風倍清除菌抗臭噴霧，網友分享「回到家一定要用酒精消毒，更要用風倍清把全身衣服、鞋子都噴過一次才進門」。隨著居家防疫時間拉長，天天待在家中，清潔打掃工夫不可少。不管是難洗的安全帽、鞋子、包包，或是無法經常換洗的床具以及根本洗不了的沙發，都能99.9%除菌並強力消臭，難怪獲眾多網友們口碑好評。

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▲▼好市多線上購物,美式賣場,賣場購物消費調查,必買清單。（圖／網友提供）

▲現在不用出門，只要上好市多線上購物，眾多好物就能一鍵送到家！

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