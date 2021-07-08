日本超搶手給皂機　美式賣場睽違一年再度引進！上次沒買到　把握機會手刀帶回家

▲疫情期間無接觸正夯，自動給皂機熱賣。（圖／資料照）



消費中心／綜合報導

從疫情以來，大家逐漸建立起新的生活習慣，戴口罩、勤洗手、隨時消毒，也越來越知道怎麼保護自己，外出戴好護目鏡、口罩壓緊緊，人與人之間保持一定的社交距離，這段時間，「零接觸」成了最夯關鍵字，「零接觸送餐」、「零接觸付款」⋯⋯而許多店家及一般家庭也紛紛添購自動式給皂機，在清潔雙手的同時也不用接觸到瓶身，減少接觸就是給自己多一點保護，全自動給皂機也成為疫情期間網友們紛紛推坑勸敗的超人氣單品。

這一個多月以來，疫情又有新變化，許多人紛紛居家工作，孩子們也停課不停學，其他時候則是都宅在家，能不出門就不出門、能叫外送就叫外送，必要時也會「全副武裝」，但再怎麼仔細，還是不能忽略最基本的「洗手」，知名會員制美式賣場近期最讓網友們熱推的就是這款「滴露MUSE感應式給皂機」，每年僅限量一波期間限定販售，讓不少人想搶搶不到，超扼腕！

▲▼網友PO出滴露MUSE感應式給皂機＋日本洗手乳組合，引發其他社員留言回覆勸敗。（圖／翻攝自FB《Costco好市多 商品經驗老實說》）



FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》近日就有社員PO出滴露MUSE感應式給皂機＋日本洗手乳組合：「滴露又出這個日本洗手乳＋給皂機了喔～之前有買過，我家姪女超愛，今天去看到，直接敗了兩台下去。」看到原PO分享，紛紛引來網友們留言，有人說自己家中小朋友超愛，變得很愛洗手：「這個擠出來是慕斯的，小朋友很喜歡，疫情期間剛好讓他們多洗手」、「這很好用，我們家小朋友用這個就變得很愛洗手，覺得很好玩。」也有網友表示現在常常需要洗手，也要來點儀式感：「這個好用！而且主機長得很可愛，放在廁所每次洗手都感覺很有儀式感。」更有創意爆棚的手作達人，自己貼貼紙變成獨一無二的給皂機：「我也好喜歡這個，且純色的機身還可以自己貼貼紙改成喜歡的圖案。」

▲粉紅泡沫綿密，讓小朋友洗手增添許多樂趣。（圖／資料照）



滴露MUSE感應式給皂機自動感應不需按壓，慕斯泡沫細緻，且主打含保濕成分，抗菌的同時更護手！補充包亦可上網購買，不需接觸一鍵下單送到家，從日本紅到台灣、風靡台日的給皂機，每每在美式賣場一上架就會引發搶購潮，每年僅限量一波，期間限定的特性讓不少人錯過一次就懊悔不已，現在美式賣場破天荒開放限量第二波銷售，不管你是上次沒搶到，還是現在才被燒到，都要把握機會。

▲自動感應給皂，讓洗手變成一件有趣的事。（圖／資料照）



疫情期間許多活動紛紛取消，生活裡有趣的事情也要靠自己創造，尤其是家有孩子的家長們，為了讓孩子能過得充實有趣，天天都想到靈感枯竭，還要叮嚀他們多洗手、保持清潔，這種時候，滴露MUSE感應式給皂機就是你的好幫手，自動感應給皂，讓洗手變成一件有趣的事，更能為居家生活增添不少儀式感，讓這段時間過得更有意義。