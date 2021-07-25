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台南公布防疫二級警戒通用指引　黃偉哲籲請業者及市民自律並將加強稽查

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引，黃偉哲籲請業者及市民自律並將加強稽查。

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，隨著7月27日起開放餐飲內用，市府一定嚴加查察業者防疫作為，也歡迎市民朋友勇於舉發不遵守防疫規定的行為，他再次重申隔板不限材質，舉凡壓克力、珍珠板或紙板等，只要能有效阻絕飛沫噴濺都可以使用。

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長指出，雖然27日起防疫警戒降為二級，但民眾外出仍須全程配戴口罩，若查獲違規將直接開罰，另對於餐飲業者若在內用上無法配合設置梅花座及隔板，則仍建議以外帶為主。

有關27日起二級警戒防疫通案指引，包括：
1、除飲食外，外出全程佩戴口罩。
2、確實執行實聯制登記措施。
3、場域定期清消。
4、集會活動人數上限：室內50人、室外100人。
5、營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；若超額則提防疫計畫。
6、餐飲內用原則依照衛生福利部規定處理。

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姜淋煌局長也針對宗教、活動中心及殯葬場所防疫指引進行說明，宗教場所座位安排採梅花座，香客大樓住宿則限1人1室（但同住家人除外），酬神表演人員需有7日內快篩或PCR檢測陰性證明，舞台與座席間隔至少3公尺；而活動中心採間隔座或保持安全距離，並暫不開放婚宴、餐會活動及電腦伴唱機。

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對即將到來的中元普渡，姜淋煌表示，市民可於自家住宅進行普渡，但機關及公司行號團體等進行普渡則須遵守內政部防疫措施，室外不可超過100人。

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖及民政局長姜淋煌，向市民說明27日起二級警戒防疫通用指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲最後強調，民俗的防疫規定跟中央是一致的，而防疫規定要落實，第一必須由業者及市民朋友的自律，第二則是靠他律，由市府不定期稽查與市民檢舉違規情形，希望大家都能遵守規定，保護自己也保護他人。

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