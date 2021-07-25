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台南人蛇船6確診　印尼、緬甸偷渡客驗出Delta病毒

▲台南安平「人蛇船」偷渡客有6人陽性，經採檢CDC做基因定序，報告出爐證實是最強的Delta病毒感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平「人蛇船」偷渡客有6人陽性，經採檢CDC做基因定序，報告出爐證實是最強的Delta病毒感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平台南安平外海30海浬處被海巡署查獲之「人蛇船」，船上11人中有6人PCR陽性，經採檢體送CDC做基因定序，結果25日上午出爐，確認感染最棘手的Delta病毒，台南市政府表示已採取強化防疫措施，強力阻絕任何可能之擴散途徑。

▲台南安平「人蛇船」偷渡客有6人陽性，經採檢CDC做基因定序，報告出爐證實是最強的Delta病毒感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，安平區本國籍漁船外籍人士基因定序，印尼籍案15576、緬甸籍案15580病毒為Delta株，匡列接觸者共16人（海巡人員14位、保清消人員2位）、居家隔離2位、自主健康管理14位，採檢結果該16人報告皆為陰性。該案11人採檢結果陽性6位（尼4人、緬甸籍2人）、陰性5位(台籍2人、印尼3人)，漁船當日已完成清消。

▲台南安平「人蛇船」偷渡客有6人陽性，經採檢CDC做基因定序，報告出爐證實是最強的Delta病毒感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署在20日上午9時多，在台南安平台南安平外海30海浬處發現一艘疑似走私的本國籍漁船，船上有2名台灣人、1名印尼人共3名合法船員及6名印尼籍、2名緬甸籍等8名偷渡客，PCR採檢結果，偷渡客有6人陽性，2名是陰性，3名船員陰性，陽性確診者以防疫救護車，以最高等級之防護裝備送醫，住入負壓隔離病房隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。

▲台南安平「人蛇船」偷渡客有6人陽性，經採檢CDC做基因定序，報告出爐證實是最強的Delta病毒感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，第一時間市府就已經清消完畢，會用最高規格的檢疫措施，市府是用防疫等級的救護車，送他們到醫院做PCR採檢，所以都是有高規格的防疫措施。現在已經確診的6位陽性個案，是安置到負壓隔離病房去收治，另外，5位陰性的住在集中檢疫所，市府會非常密切觀察後續的變化，也會加強海巡人員的匡列，市府也會注意他們的安全。

據了解，相關確診人士Ct值從14到30幾都有，因為確診人數比較多，所以看起來傳染力蠻高的，懷疑可能是Delta病毒，結果25日上午基因定序報告出爐，證實是感染Delta病毒。幸好本案及時阻絕於境外，一旦讓確診的偷渡客上岸四散，以Delta病毒的傳染力，將可能造成全台新的一波重大疫情。

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