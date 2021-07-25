龍眼蜂蜜評鑑出爐！台東3蜂農蜜產無可挑剔　奪全國頭等獎

▲台東蔡杰憲、童富榮、江金標三位蜂農拿下「頭等獎」，縣府恭賀張貼紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「110年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」成績出爐，台東蜂農蔡杰憲、童富榮、江金標三位蜂農拿下「頭等獎」，縣長饒慶鈴除了請農業處張貼紅榜外，還將邀請蔡杰憲、童富榮、江金標於疫情解封後參加縣府擴大主管會議接受表揚。

饒慶鈴表示，台東沒有工業汙染，加上蜂農對品質的嚴格把關，能一舉贏得頭等獎值得慶賀，鼓勵全國消費者及台東鄉親踴躍購買來自於好山好水的農產品。

農業處許家豪處長表示，近年氣候劇烈變化，蜂蜜質量難以預測，今年春季百花盛開，三至五月是荔枝及龍眼花蜜採收季，因雨量少，蜜蜂採蜜次數增加，讓蜂蜜質與量均優於往年。台東縣蜂蜜品質優異，經農委會國產蜂蜜評鑑的初、複評兩階段，通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測，並就色澤、香氣、口感、純度等條件，嚴格把關下，台東蜂蜜品質無可挑剔的濃醇香，奪得頭等獎。

農業處指出，為提升消費者對國產蜂產品的瞭解與信任，本次國產蜂蜜品質評鑑參賽之蜂蜜，亦有部分得獎者通過產銷履歷驗證，消費者只需要認明蜂蜜罐上的產銷履歷標章及國產蜂產品證明標章，每瓶蜂蜜都可追溯來源，消費者可安心購買源自於好山好水的台東所生產之優質蜂蜜。

►腦公！你不可以賴帳喔

