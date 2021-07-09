屏東墾丁大街＋夜市攤位禁內用　所有水域+3景點持續封閉

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心宣佈三級警戒延長至7月26日，7月13日起微解封，有條件適度鬆綁部分措施，屏東縣政府原則上都依照中央的指引處理，另針對縣轄管理的公有館舍、風景區、市場、流動夜市等研議配套措施，縣府也擔心一旦開放可能產生亂象，將視狀況滾動檢討彈性調整。

屏東縣政府表示，微解封因應作為原則上依照中央的指引處理，針對傳統市場、公有市場，將要求各鄉鎮市公所善盡管理責任，落實防疫相關規定；另外，包括墾丁大街、屏東夜市等的飲食攤位一律外帶、不內用。

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流動夜市（每週固定商展）必須自行推舉出管理人、或管理單位，飲食攤一律外帶、不內用，落實防疫相關規定後，才准恢復營業。

另縣府所轄、風景區、景點開放情形：（1）落山風風景區內之出火特別景觀區、海口港之吹風看海地，都因工程進行在即，暫不開放。（2）山川琉璃吊橋因三地門端的工程尚未完成，暫不開放。（3）縣轄內水域一律不開放。（4）竹田無人機飛行場開放。

而縣內各中央級國家公園、風景特定區及森林遊樂區，請依轄管部會指引辦理。

另開放縣立田徑場、高中以下校園操場供民眾運動，但運動設備不開放，須戴口罩。

屏東圖書總館及各鄉鎮圖書館，採不入館單一窗口服務，開放預約取書、通閱借還書。屏東演藝廳仍不開放，只給排練、錄製節目等；以靜態展覽為主的美術館、演武場、戲曲館、勝利星村展覽館舍會開，將訂立容留人數及防疫計畫，但互動性的設備、活動仍然禁止，講座及開幕以線上為主。

2》 宗教場所有條件開放，依照內政部指引，管理單位必須有充足人力制定防疫計畫或落實控管防疫措施，方可對外開放。

縣府強調，雖然微解封，但防疫措施還是不能鬆懈，請民眾務必戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，縣府也會在人潮容易聚集的地點，例如墾丁大街、夜市等，加強派員宣導取締。

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