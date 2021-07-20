遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

▲交通部公路總局辦理新版遊覽車客運業評鑑作業，第二階段共計442家業者獲得甲等以上評鑑。示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

為了協助遊覽車客運業者發展，交通部公路總局辦理新版遊覽車客運業評鑑作業，第一階段作業已於6月下旬公告，今（7/20）再公告第二階段評鑑結果，甲等以上業者共計442家，乙等業者則為430家。甲等業者可繼續申請優等評鑑，將於年底公告結果。

為了提升客運業者經營品管，交通部公路總局推動客運業評鑑作業，遊覽車業者評比分級為優等、甲等、乙等和不列等，第一階段評鑑於上月底出爐，27家業者評為不列等，並於今天再公告第二階段評鑑結果，依據業者基本安全紀錄及專業科技化管理項目，評列乙等業者共計430家、甲等以上業者共計442家，獲得甲等以上業者可再申請下一階段優等評鑑作業。

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公路總局說明，評為甲等以上的442家業者，代表其安全紀錄相較乙等者更高、營運安全達良好等級，且能推動科技化專業管理。符合第三階段優等評鑑申請的業者，將另由監理機關通知，需應規定提出申請優等評鑑作業，後由評鑑小組實地查核，若業者營運安全可達優良水準、完善科技化管理作為、建立品牌化經營模式即可列為優等，評鑑結果預計將於年底前公告。

公路總局也說明，6月底已公布27家不列等（未達乙等）的業者，均已發函要求業者於一個月內提出改善計畫，將依改善計畫輔導業者提升營運安全。民眾也可參考評鑑成績來選擇承租業者。

另外，公路總局統計，符合申請第二階段甲等評鑑資格，但之前未於規定期限提出申請而列計乙等的業者共有177家。公路總局表示，這177家業者可於7月30日前再申請加等評鑑機會，是否可列為甲等，評鑑結果將與優等評鑑於年底一並公告。