空姐重複派飛耽誤疫苗接種？　華航：55%已打第二劑、刻正安排中

▲華航表示刻正安排員工接種第二劑新冠肺炎疫苗（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

有空服人員反應，指華航重複派飛470名6月中旬已執勤過的空服員，導致影響其原本預約好的第二劑疫苗接種時間，且華航近期仍不開放空服員於機上配戴面罩。對此華航則回應，7月開始已將空服員分組輪流執勤，約每兩個月輪替一次，空服員可以「月」為單位換班，若對班表有問題都可提出，目前全公司已有約55%空服員接種第二劑疫苗，其他同仁刻正安排中，一切以接種為優先。

空服人員反應，華航於本月初安排6月中旬已經執勤過的470名空服員重複派飛，該組空服員本預計要接種第二劑疫苗，但行程卻被派班所打亂，再者，面對近日傳染力更高的Delta變種病毒，但華航仍不開放空服員於機上配戴面罩。

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華航則回應，因應中央流行疫情指揮中心與民航局機組員檢疫規定，華航自7月便安排空服員分組輪流執勤，約2個月輪替，排班空服員依長短班落實PCR檢測、加強自主健康管理、自我健康監測等檢疫措施。為確保符合檢疫規定，空服員可以「月」為單位換班，若臨時有特殊狀況，也可提報公司個案處理，以免因單一換班造成違反防疫規定的問題。若空服員對班表有問題，可回到公司內部提出。

華航也說明，考量到出入醫院恐有不便，自4月起就安排機組員到公司接種，目前機組員都已經完成第一劑接種，完成第二劑接種者也達到55%，空服員反應的470人分組中很多也已經接種過第二劑疫苗。但指揮中心規定，第一劑和第二劑疫苗間必須有間隔期，機組空服員必須比照規定辦理，等間隔期渡過後，屆時會再調整班表安排人員接種。

華航說，只要人員要接種第二劑疫苗屆時就不會排班，一切以接種為優先。目前均持續安排接種第二劑疫苗。

至於空服員反應無法於機艙內執勤時佩戴面罩防護，華航也說，目前都遵照指揮中心和民航局規定，要求客艙組員佩戴口罩、手套、護目鏡。日前已經詢問過民航局，客艙組員可配戴面罩，但即便戴面罩內部還是要配戴護目鏡跟口罩，未來面罩可否取代護目鏡將視主管機關規定辦理。