徐榛蔚打AZ鼓舞鄉親　花蓮疫苗覆蓋率27.8%高於全國

▲花蓮縣長徐榛蔚日前接種AZ疫苗，鼓勵鄉親踴躍預約接種疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府24日召開防疫記者會，秘書長張逸華、衛生局長朱家祥除了說明花蓮縣目前疫苗施打情況及整體覆蓋率之外，呼籲鄉親踴躍預約施打，也提醒鄉親防疫警戒尚未降級，仍應落實個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會。

秘書長張逸華表示，23日南部縣市有鄉親施打過兩劑疫苗後，仍被診斷為新冠病毒確診，提醒鄉親防疫仍須謹慎。另外也發生秀姑巒溪出海口15人群聚而遭裁罰，7月27日前有關海域及場館之防疫作為仍在管制期間，請民眾配合，勿以身試法，也避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲縣府秘書長張逸華表示，花蓮縣整體累積27.8%疫苗覆蓋率，高於全國的24.9%。

張秘書長針對花蓮縣疫苗施打情況向鄉親報告，目前AZ疫苗施打共計42709劑，莫德納疫苗共計施打44911劑，合計87620劑，在縣府不斷提醒，以及媒體不斷報導之下，花蓮縣整體累積27.8%疫苗覆蓋率，高於全國的24.9%。

衛生局長朱家祥說明，花蓮縣第三輪接種結至7月23日共計3481人，接種率為106.1%，合約診所預約人數仍屬最多，其中，縣長徐榛蔚也透過1922系統預約，並於昨日施打第一劑AZ疫苗，對尚未施打鄉親產生相當大的鼓舞。針對鄉親關心第二劑接種時程，朱家祥也說，未來中央1922系統將主動發訊息通知第二劑施打，鄉親可於第四輪接種預約開放後，選擇疫苗之種類填報申請。

對於近期因工作或學業有出國之急迫性之鄉親，依中央流行疫情指揮中心公告在已施打第一劑疫苗之情況下，增列第二劑施打對象為「有出國及迫性需提前接種者」，包括外交或公務奉派出國人員，以及代表國家出國之運動員、選手等，莫德納疫苗已接種第一劑，且符合間隔28天以上者，AZ疫苗已接種第一劑，且符合間隔約為8至10週後方可接種第二劑。

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