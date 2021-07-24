為莫德納已與柯文哲冷戰！　陳佩琪一聽中央回收殘劑怒開炮

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲昨爆抱怨北市20萬劑疫苗快過期，中央24日則公布北市剩約7萬劑莫德納疫苗，揚言打不完要收回來。對此，柯文哲太太陳佩琪開炮，民眾前晚排隊或準備10台電腦搶殘劑，但目前殘劑只能預約AZ，加上打第二劑莫德納的人又沒如此多，且又不開放混打，所以中央回收是要如何處理？要自己另開專案打？那誰，又哪家醫院幫他們打？

陳佩琪24日晚間在臉書指出，雖然支持者都叫她不要再寫臉書了，但聽到這消息，實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」， 因為殘劑影響了我的工作和家庭，我已經數星期不跟老公講話了。

「我曾被莫德納的殘劑搞到不敢上下午班， 因為下午要處理不知如何處理的殘劑」。陳佩琪透露，有天搞到頭痛欲裂（我有很大的腦囊腫， 水積多就頭痛），回家想跟老公抱怨，他竟然說「他不想聽…」。

陳佩琪指出，在大醫院比開業醫好是因為醫院有很完善的殘劑預約系統，但民眾依舊前天晚上就來排隊，因為他們認為可能有人沒到，他們仍有機會，他們說沒人規定不能排隊啊，且他們都有保持安全距離；有天看診時忍不問一個在早上八點鐘秒殺預約到殘劑的小夥子， 問他如何預約上的，他說家裡備了十台電腦啊。

接著，陳佩琪表示，今天聽說北市府莫德納有剩餘要被回收到中央了，心想這幾次預約循環只能預約AZ，目前能打第二劑莫德納的人又沒如此多，且又不開放混打， 所以中央回收是要如何處理？要自己另開專案打？那誰，又哪家醫院幫他們打？真好奇。

▼陳佩琪24日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）