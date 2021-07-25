7萬劑「快到期莫德納」收回給第七類　醫質疑冷藏狀況：出事誰負責

記者張靖榕／綜合報導

多個縣市莫德納疫苗仍有剩餘，中央流行疫情指揮中心指出共有7萬劑莫德納即將到期，發言人莊人祥24日表示已與地方衛生局決議，將收回部分疫苗分給第七類對象施打。不過莫德納在運送過程中也需極低溫冷藏，有醫科主任認為各院所冷藏狀況難確保，應開放打殘劑。

7萬劑將到期的莫德納疫苗中，台北市剩超過1萬劑最多，其餘新北、台中、高雄四都和彰化縣也都勝於超過5000劑，這批如今由中央統籌分配施打的疫苗剩餘共三批，分別在7/29~8/2、8/2、8/2~8/6到期。莊人祥表示前一周發現問題後促請地方加速施打，才從18萬劑降至7萬劑，但為避免過期浪費，計畫將7/31之後未規劃的疫苗收回，所收回的數量也將補上效期較長、等量的疫苗提供地方衛生局，使用於1~3類、孕婦等需接種第二劑以及適用公費對象。

莊人祥表示，莫德納疫苗因為需要解凍才會有快到期的問題，指揮中心已決定未來若有屆效問題，將於到期前4天由中央收回，安排給第七類專案對象接種，「打不完我們來幫忙打」。

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《聯合報》引述台北榮總家醫科主任陳曾基表示，目前莫德納疫苗數量少且分散在各醫療院所，施打對象複雜加上造冊人員施打時間短，很多人甚至搞不清楚去到哪間指定場所接種，到最後每家醫院都剩一些。他建議打不完的疫苗不要回收，乾脆開放作殘劑，因為各院所疫苗園收過程和冷藏狀況難確保，若收回集中施打，屆時若出事還會有責任歸屬的問題。

▲指揮中心發言人莊人祥表示，7萬劑疫苗回收將給第七類專案人員接種。（圖／指揮中心提供）