疫情調降二級　台東縣27日起開放國中小校園及幼兒園學童到校上課

▲台東縣27日起開放國中小校園及幼兒園學童到校上課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應中央疫情指揮中心23日宣布「全國調降疫情警戒標準至第２級」，台東縣也立即召開會議研擬調降後之校園因應措施，台東縣長饒慶鈴表示，幼兒園及課照中心27日起開放孩子到校上課、國中小校園開放（不開放廁所及不提供飲用水）、開放高中以下運動團隊訓練，以及各項課程、研習、會議及活動等，人數限制室內50人、室外100人，但禁止跨縣市之校外教學活動。饒慶鈴呼籲，疫情警戒雖調降至２級，但仍請民眾務必遵守相關防疫措施。

台東縣政府教育處表示，補習班人員因於24日開始施打疫苗，配合疫苗須２周方能產生保護力，因此，補習班則將於8月7日開放學生前往。另外，配合中央疫情指揮中心規定，教育處研擬校園規範原則，請學校配合，開放之措施部分仍請遵守通則性之防疫規定。

一、縣內所屬運動場域及校園之防疫作為：

(一)國中小校園開放（不開放廁所及不提供飲用水），提供附近民眾運動，但禁止參訪；惟學校若有公物被破壞之疑慮，得禁止開放。

(二)縣立體育場所屬室內、外運動場館開放。

(三)蛋糕公園、東海運動公園及縣立體育場之兒童遊戲場、籃球場等運動場域內設施開放。

二、高中職以下學校體育團隊組訓防疫作為：

(一)開放高中以下運動團隊訓練，各時段室內20人、室外40人限制，但不開放住宿。

(二)教練、防護員若未施打疫苗，須檢附3至7天內陰性證明，並每7天定期篩檢。

三、幼兒園、補習班、社區大學及樂齡中心之防疫作為：

(一)幼兒園自27日起開放；惟補習班因考量人員於7月24日施打疫苗後，須兩周才能產生保護力，故訂於8月7日起開放。

(二)上述人員若未施打疫苗，須檢附3日內陰性證明，並每7天定期篩檢。

(三)樂齡中心及社區大學仍不開放，但可採線上課程。

(四)無窗、無法保持通風空間則不開放。

四、各項課程、研習、會議、活動及校外教學等防疫作為：

(一)開放各項課程、研習、會議及活動等，惟人數限制室內50人、室外100人。(二)禁止跨縣市之校外教學活動。

饒慶鈴再次強調，疫情警戒調降至二級，但防疫措施仍請民眾務必遵守「保持戴口罩、勤洗手、落實實聯制」、「人數限制室內50人、室外100人，若超額則提防疫計畫」、「保持安全社交距離」、「游泳池持續關閉、泳訓仍暫停」規定，讓我們一起守護台東縣民的健康。

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