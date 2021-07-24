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「黃鱔塞肛門」治便祕　他忍一夜痛苦求醫：已鑽進腹腔

▲▼大陸江蘇興化一名男子誤信偏方，把黃鱔塞進肛門，想要治療便秘。（圖／翻攝自微博）

▲醫師強調，這種「滑稽行為」，不可取。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

民間醫療偏方不可輕信！中國大陸江蘇省興化市，日前傳出一起離譜的醫療案件，一名男子因誤信治療便秘的偏方，竟自己抓了一條黃鱔塞進肛門，發現它「完全不聽使喚」，還鑽來鑽去，痛苦難耐一夜後緊急求醫，才被醫生告知結腸已被咬破，鱔魚鑽進腹腔，自己命懸一線。

據《荔枝新聞》等陸媒報導，該事件發生在江蘇省泰州市轄下的縣級市—興化市，時間為7月20日，當事人為一名飽受便秘之苦多年的男子。

▲▼大陸男子誤信偏方，把黃鱔塞進肛門。（圖／綏青新聞）

▲X光畫面顯示，黃鱔進入腹腔，男子命懸一線。（圖／翻攝綏青新聞）

興化市人民醫院胃腸外科主治醫師王玉龍表示，該男在聽說民間偏方後，「自己就去捉了一條，塞進去之後，發現它完全都不聽自己使喚，鑽進去之後就出不來了。」

醫師說，「當天晚上他也不好意思來就診，一直到第二天上午才過來，疼痛得我們在上台之前就已經打了一針止痛針。」

經檢查，黃鱔已經從直腸進入了結腸，又咬破了結腸進入了腹腔，在全身麻醉後，院方成功將這條長達約20公分的「大黃鱔」取出，經過搶救後，病情已經穩定。從新聞畫面來看，鱔魚在從患者體內取出後，魚體完整，似乎還有生命跡象。

該院醫生接著提醒，此舉是有生命危險的，因為細菌糞便進入腹腔，容易造成感染。醫生還呼籲大陸其他廣大群眾，「不要聽信一些民間的偏方，特別是把黃鱔塞到肛門裡，這種滑稽的行為是不可取的。」

►生火了！連我媽都用到發光

▼大陸地方新聞畫面可見，取出黃鱔後，魚體仍保持完整。（圖／翻攝綏青新聞）

▲▼大陸男子誤信偏方，把黃鱔塞進肛門。（圖／綏青新聞）

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