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中國《反壟斷法》重拳！　解除騰訊「網路音樂獨家版權」

▲▼酷狗音樂、QQ音樂、全民K歌、酷我音樂是大陸前四大音樂應用程式。（圖／記者魏宸茜攝）

▲酷狗音樂、QQ音樂、全民K歌、酷我音樂是大陸四大音樂應用程式。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家市場監管總局24日通報，對騰訊控股公司，於2016年7月收購中國音樂集團股權，涉嫌違法實施經營者集中行為的立案調查結果，要求騰訊及關聯公司採取三十日內解除獨家音樂版權等處置措施，以「恢復市場競爭狀態。」

這是中國《反壟斷法》實施以來，對違法者集中採取必要措施，恢復市場競爭狀態的第一起案件，也宣告騰訊的獨家版權時代走入歷史。

據市場監管總局調查，正版音樂版權是網路音樂播放平台運營的核心資產和關鍵性資源。而2016年騰訊和中國音樂集團在相關市場份額分別為30%和40%左右，騰訊通過與市場主要競爭對手合併，獲得較高的市場份額，集中後實體佔有的獨家曲庫資源超過80%。

▲▼騰訊。（圖／CFP）

▲騰訊的音樂帝國獨家版權時代結束。（圖／CFP）

大陸國家市場監管總局指稱，此舉可能有能力促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求給予其優於競爭對手的交易條件，也可能有能力通過支付高額預付金等版權付費模式提高市場進入壁壘，對相關市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

調查結果表示，根據《反壟斷法》第四十八條、《經營者集中審查暫行規定》第五十七條規定，按照發展和規範並重的原則，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司採取三十日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。

官方還要求，騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況，市場監管總局將依法嚴格監督其執行情況。

事實上，騰訊在中國音樂行業的壟斷，起自於2016年7月，將旗下QQ音樂與中國音樂集團合併，涵蓋酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂和全民K歌等播放平台軟體，奠定霸主地位，導致中國國內音樂市場，幾乎所有熱門歌曲版權都被騰訊包攬。

舉例來看，其競爭對手網易雲音樂，因2018年4月，未和周杰倫完成版權續簽，不得已下架周杰倫大部分歌曲，加上其他版權缺失，導致有近15%的用戶轉投；另一方面，騰訊旗下騰訊音樂娛樂集團（TME.N），於2018 年底分拆並在美國上市後，也一直成為大陸國家市場監管總局調查的目標，多次被傳將有巨額罰款，好讓騰訊放棄獨家音樂版權。

對於官方裁罰，騰訊表示，已收到《行政處罰決定書》。公司將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。騰訊將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內製定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

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