南京本土疫情傳四川綿陽　陸日增13例本土確診

▲7月22日，南京市民在南京市鼓樓區五台山體育中心體育館內進行核酸檢測取樣。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸江蘇省南京市近日本土疫情復發，並有往外省市輸出案例。據大陸國家衛健委通報，7月23日0—24時，大陸新增確診病例35例，其中境外輸入病例22例，本土病例13例（江蘇12例，四川1例）。而四川該例確診者在綿陽，是南京返綿人員。

衛健委通報，7月23日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例，其中境外輸入病例22例（廣東5例，雲南5例，福建4例，四川3例，上海2例，天津1例，河南1例，湖北1例），本土病例13例（江蘇12例，四川1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例，另有4例本土無症狀感染者，均在江蘇。

衛健委指出，截至7月23日24時，大陸現有確診病例681例（其中重症病例16例），累計治愈出院病例87180例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92497例，現有疑似病例3例。累計追踪到密切接觸者1074416人，尚在醫學觀察的密切接觸者9761人。

四川方面，24日通報的新增1例本土確診病例，為當地7月23日下午，在對南京市中高風險地區來（返）綿人員排查核酸檢測中，發現1例新冠肺炎核酸初篩陽性人員，經綿陽市疾控中心覆核為陽性，臨床診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

據通報，綿陽確診病例為楊某，女，26歲，17日從南京祿口機場搭乘飛機，於18日抵達綿陽，由其丈夫開車接回宿舍，期間多往返宿舍、在公司上班，但也曾和丈夫前往餐廳用餐。

綿陽官方指稱，截至7月24日6:30，患者病情穩定，已排查出確診病例密切接觸者191人，次密切接觸者194人，已按程序和相關防控要求落實管控措施，開展核酸檢測採樣12345人，已出檢測結果12345人，除確診病例楊某外均為陰性。

在此之前，江蘇省南京市祿口國際機場，自21日爆發本土新冠疫情，多個工作人員感染後，4日以來已通報造成約50人染疫，並有往外省市擴散跡象，包括23日大陸遼寧、安徽、廣東三省各出現1名的本土無症狀感染者，均與南京有關。

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