千年級暴雨襲河南！他驚見「超仙正妹災民」　網全暴動：想去賑災了

▲大陸鄭州水災，意外讓台灣網友發現一名當地正妹災民。（圖／翻攝傳情小小微博）

記者邱晟軒／綜合報導

河南鄭州降下暴雨，導致氾濫成災，截至目前已有56人遇難。不過，就有網友在關注當地水災影片時，意外發現一名長相清秀的正妹災民，驚呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。貼文一出，立刻掀起網友熱議。

一位網友近日在批踢踢表特板以「鄭州災民」為題發文表示，「在看鄭州水災影片時，突然發現一名皮膚白皙、外表清秀的女生，脫俗容貌，鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧！？」原PO也在文末發願希望鄉民能幫忙找到該名正妹。

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▲大陸鄭州水災，意外讓台灣網友發現一名當地正妹災民。（圖／翻攝傳情小小微博）

貼文曝光後，立刻引起網友暴動，紛紛表示，「這我一定救」、「哇賽，好正啊」、「北方的妹子真的比較讚」、「放在台灣有前1%」、「想賑災了」、「假設能娶到這等級的，此生不悔入華夏」、「大家別搶，我來救妳了！」、「兩岸一家親，趕快救她」；也有神人根據影片截圖中的紅色椅子，推測影片主角就是大陸知名直播主「傳情小小」。

▲傳情小小最近一次微博發文。（圖／翻攝傳情小小微博）

傳情小小最近一次微博發文是在7月21日，當時他發文透露近況，「我家到現在沒有水電，感覺西郊信號極弱，幸好所有水都退下去了，家裡的車我媽非常聰明地停在了車庫斜坡，小區群眾及物業非常努力地抗洪才讓地下車庫沒有被淹沒。」