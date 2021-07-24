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洪災期間赴西藏　習近平提「治藏方略」：56個民族是共同體

▲▼22日下午，習近平在位於拉薩西郊的哲蚌寺考察。（圖／新華社）

▲22日下午，習近平在位於拉薩西郊的哲蚌寺考察。（圖／新華社，下同）

記者陳政錄／綜合報導

河南洪災期間、強颱「烟花」登陸浙江前，中共總書記習近平於21到23日，赴西藏考察，祝賀「西藏和平解放70週年」，引發諸多討論。據新華社報導，習近平在考察期間，強調要全面貫徹新時代黨的治藏方略，譜寫雪域高原長治久安和高質量發展新篇章，56個民族是中華民族共同體，要同舟共濟、邁向第二個百年奮鬥目標。

官媒報導指，習近平到西藏，祝賀西藏和平解放70週年，看望慰問西藏各族幹部群眾，給各族幹部群眾送去黨中央的關懷。文章強調，習近平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席到西藏慶祝西藏和平解放，在黨和國家歷史上是第一次，充分表達了黨中央對西藏工作的支持。

▲▼2021年7月21日，習近平赴西藏考查調研。（圖／新華社）

▲大陸官媒報導習近平近日赴西藏，並提到習在考察過程中，做出對河南發生洪災的重大指示。

習近平在考察期間指出，西藏和平解放70年來，在黨領導和全國人民支持下，經濟社會、人民生活全面發展改善。他說，實踐證明，沒有中國共產黨就沒有新中國，也就沒有新西藏，黨中央關於西藏工作的方針政策是完全正確的。

習近平接著表示，要全面貫徹新時代黨的治藏方略，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，推動高質量發展，加強邊境地區建設，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事。

於22日下午，在西藏拉薩西郊的哲蚌寺考察期間，習近平還說，要全面貫徹黨的宗教工作基本方針，尊重群眾的宗教信仰，堅持獨立自主自辦原則，依法管理宗教事務，積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，促進宗教和順、社會和諧、民族和睦，在推動社會發展進步中發揮積極作用。

此次考察期間，習近平先後到林芝、拉薩等地，深入農村、城市公園、鐵路樞紐、宗教場所、文化街區等地，考察農村、生態保護、穿藏鐵路建設、民族文化、宗教等議題，這也是習近平接任中共總書記，掌權近10年以來，首次到達拉薩。

官方訊息指，陪同習近平考察的，包括丁薛祥、劉鶴、楊曉渡、張又俠、陳希、何立峰以及中央和國家機關有關部門負責同志。

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▲▼習近平赴西藏考查調研。（圖／新華社）

▲▼2021年7月21日，習近平赴西藏考查調研。（圖／新華社）

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