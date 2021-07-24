「Taiwan can help」突圍歐洲！美日抗中挺台　兩岸外交角力新階段

▲外交部大廳掛著台灣的友邦國旗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

蔡政府上台後，中國加強外交封鎖力道，打壓台灣的國際聲量。但肆虐全球的新冠肺炎疫情反而變成轉機，2020年打著「Taiwan can help」口號捐贈國際友人防疫物資，突破中國的外交封鎖，不僅美日兩國，連遠在東歐的立陶宛、斯洛伐克、捷克等捐贈台灣疫苗，此番轉折令人意外，也讓兩岸間掀起新一波的外交角力。

蔡英文政府2016年上台後，由於政治立場與對岸相左，在中國加強外交封鎖的策略下，在外交上處處受制、國際聲量頻受打壓，邦交國更在中國的利誘威逼下，6年斷了7個，目前僅剩下15個邦交國。

2016年12月聖多美普林西比斷交、2017年6月巴拿馬斷交；2018年5月多明尼加、布吉納法索接連斷交，8月又丟掉薩爾瓦多。2019年9月，又接連失去友邦索羅門、吉里巴斯兩國。

檢視這7國，都是在中國挾龐大金錢利誘之下而轉向，徹底展現大國在外交上的優勢之處，投入的金錢，不是過去與台灣交流時所能相比，站在自身國家利益下，自然往中方靠攏。

▲面對台灣的疫苗荒，日本率先宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。圖為日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）



不過，2020年新冠肺炎肆虐全球，蔡政府在國際開拓出外交戰場上不一樣的契機。台灣當時透過嚴格的邊境管制以極快速反應、及早布局，防疫成果在國際間有目共睹。而當時更發展出著名的「口罩外交」，與國際友人分享珍貴的防疫資源，實踐「Taiwan can help」口號，包括美國、加拿大、日本，以及歐盟的德國、荷蘭、義大利、法國等，超過20個國家或地區，都曾獲得台灣的援助。

總計到2020年5月為止，台灣至少就捐贈給國際超過5000萬片口罩，此外還包括大量的防護衣、隔離衣、呼吸器、篩檢儀器等物資，都在國際間受到疫情肆虐、尚未反應過來之際，雪中送炭給予關鍵又重要的支援。

到了今年5月國內本土疫情大爆發，台灣因疫苗施打覆蓋率遠遠落後國際平均，導致疫情嚴峻卻苦於疫苗到貨嚴重不足的窘境。鄰近友好的日本，率先表態捐出124萬劑AZ疫苗，接著美國更捐贈比預期更多的250萬劑莫德納疫苗，美日兩國的及時雨，讓台灣疫苗荒暫歇。隨後，位在東歐的立陶宛、中歐的斯洛伐克及捷克，也都相繼宣布捐贈疫苗給台灣的計畫，讓疫苗吃緊的台灣，備感國際友誼的溫暖。

外交人士認為，這在在證明「德不孤必有鄰」，培養正面關係、帶動「善的循環」，才是國際互動的真諦。台灣在新冠肺炎這疫情中，以「Taiwan can help」的務實作為，成功打開了不同以往的外交觸角，尤其與歐洲國家的交好，有了明顯正向的更進一步，對外交是一大鼓舞。只是國際情勢瞬息萬變，中國的打壓也是無時無刻、無所不在的，未來政府還是必須積極且謹慎面對的。

▲捷克參議院議長韋德齊2020年率團訪問台灣。圖為離台前在機場召開記者會畫面。（圖／記者林敬旻攝）