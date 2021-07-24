高雄女躺馬路想碰瓷？疫情失業又丟了「免費飯票」...喝醉了

▲高雄市一名女子喝醉酒躺在路中間，不知情的人還一度以為是「碰瓷」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區仁愛街與中興街的路口停放了一部閃爍的小貨車，旁邊還躺了一名不斷碎碎念的女子，不知情的人還以為是發生了車禍，員警到場之後發現這名女子完全沒傷，而且還「中氣十足」，一度以為是「碰瓷」，不過經過了解之後，發現根本就是這名鎮女子喝醉了，直接躺在馬路。

這起案件就發生在23日晚間接近八點左右，就在仁愛街與中興街的交叉路口，一部自小貨車就停在路中央，還閃爍的警示燈，而一名女子還躺在貨車旁邊的地上，路過的人以為是發生車禍，所以趕緊打電話報警，員警抵達現場仔細看車輛，沒有任何碰撞痕跡，而且女子身上也沒有傷痕。

▲高雄市一名女子喝醉酒躺在路中間，不知情的人還一度以為是「碰瓷」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警仔細聽聽這名女子，躺在地上不肯起來的她，嘴巴還碎碎念，讓員警一度以為是「想碰瓷」，不過貨車司機趕緊澄清表示，因為他開車經過這裡的時候，發現婦人躺路中間，當時又下大雨，視線很差，所以才把車停在她的旁邊，同時開啟車輛的警示燈，保護婦人安全。

最後這名女子被移到了騎樓處，員警詢問怎麼回事，女子跟員警訴苦自己因為疫情失業，好不容易在前一陣子找到「免費飯票」，一名男子願意援助同時跟她交往，但是兩人又吵架分手，於是一時心情苦悶喝酒，只是沒想到會才上演了醉躺馬路的脫序戲碼。

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