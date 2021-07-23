挺抗疫人員！台中立委莊競程+議員曾朝榮　攜手企業界捐物資

▲挺抗疫人員！台中立委莊競程、議員曾朝榮攜手企業界捐物資。（圖／莊競程提供）



記者游瓊華／台中報導

為確保第一線消防人員執行防疫勤務的安全，立委莊競程、市議員曾朝榮23日媒合企業，捐贈台中市消防局第八救災救護大隊北屯分隊護目鏡、酒精、血氧機、次氯酸水一批，用行動力挺第一線抗疫人員。

消防局第八救災救護大隊北屯分隊長江智獻表示，北屯分隊有一部防疫專車，專責載送新冠肺炎疑似或確診患者，出勤同仁風險高，捐贈物資都是消防單位最實際需求的，會妥善運用。

立委莊競程表示，第一線消防人員，每一趟救護都有染疫風險，完善防護設備不可或缺，基創建設股份有限公司董事長葉建志捐贈防疫物資，除可讓辛苦的第一線抗疫人員能安心投入救護工作外，也可讓他們的家屬更安心。

市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀指出，消防人員為防疫工作奔忙，容易暴露在高風險當中，防疫備配不可少，感謝葉建志董事長捐贈護目鏡30支、酒精40桶與血氧機；他與莊競程服務處也提供次氯酸水數十瓶，希望有完整防護，確保執行勤務的安全。

基創建設股份有限公司董事長葉建志說，他事前有跟消防隊聯絡過，大家的反應都是現在比較缺的是護目鏡與消毒用酒精需求，在了解消防人員需要什麼物資後，就決定送防疫真的會用到的東西，希望發揮拋磚引玉，大家一起來，支持防疫作戰。