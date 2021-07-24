全台警戒降第2級！花蓮7通則3禁止 餐廳有條件內用

▲▼縣府秘書長張逸華表示，雖然警戒降至第二級，但仍有七項通則，及三項禁須遵守。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣23日維持零確診，同時中央疫情指揮中心公布7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，花蓮縣政府秘書長張逸華提醒鄉親，二級警戒仍有維持實聯制等規定，縣府將與中央政府做法一致、腳步一致，落實各項防疫作為。

張逸華說明，降二級共有七項通則，包含除飲食外仍需全程配戴口罩，維持實聯制、開放固定地點宗教活動（如中元普渡）、維持人流控管或總量管制、室內空間至少1.5公尺社交距離，室外空間至少1公尺社交距離、室內人數限制50人，室外人數限制100人，內用原則依照衛福部規定處理。二級警戒下仍有三項禁止，包括游泳池、八大行業、繞境及進香等非固定地點宗教活動。

張秘書長提到，顧客用餐管理維持實施實聯制，有發燒或上呼吸道症狀顧客禁止進入，除飲食外應配戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助型態之餐廳，應有適當之阻隔，避免食物遭顧客之飛沫汙染並主動提供餐具。

▲衛生局長朱家祥表示，花蓮新冠覆蓋率26.2%，高於全國平均24.3%。

針對第二級仍需關閉之場所，包括休閒娛樂場所、社區大學（開放受理秋季班，實體課程不開放）、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所，以及其他管制作為，縣府將與中央確認後公布細部指引

衛生局長朱家祥說明，花蓮縣第一劑新冠疫苗接種人數合計8萬4601人，花蓮覆蓋率26.2%，高於全國平均24.3%。7月16日至22日接種已結束，合計接種AZ疫苗8333人，呼籲預約第三輪的民眾屆時也請如期到指定場所施打疫苗。

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