防疫也要防災　台南市消防局歡迎參加暑假線上網路防災宣導活動

▲台南市消防局特別規劃一系列線上防災宣導活動，趁著暑假，讓市民朋友利用網路，學習消防防災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應防疫期間，民眾減少外出在家防疫，接觸網路時間增加，台南市消防局特別規劃一系列線上防災宣導活動，趁著暑假，讓市民朋友利用網路，學習消防防災觀念。

疫情嚴峻，為免人際間相互接觸造成群聚感染，消防局相關防災宣導均暫停，但災害並不會因疫情而有所減緩。消防局採用網路宣導，透過臉書粉絲專頁或視訊會議方式，與民眾的零接觸同時達到宣導效果。

暑假期間預計將辦理多場線上活動，民眾可於粉絲專頁觀看直播，或參加線上有獎徵答，寓教於樂吸收防災教育觀念。此次各大隊辦理線上防災宣導十分用心，包括由近期爆紅的消防職人劇「火神的眼淚」發想主題，「火神不掉淚-線上消防你和我」，也有「居家守護神」之稱的住警器宣導「防疫期間-居家安全住警器裝起來各項防災小知識宣導有獎徵答」，獎品十分豐富，包括由烏山頭能源牧場提供「發電雞精」及各式防火宣導小禮品，希望能吸引更多民眾參與活動，達到防災宣導的目的。民眾可加入台南市政府消防局 News或各消防大隊粉絲專頁，持續關注即可獲得最新活動訊息。

台南市長黃偉哲表示，疫情期間做好防疫為首要工作，但防疫期間居家安全莫疏忽，且時值防颱期間，民眾利用網路可以學習防颱、防災正確知識，鼓勵民眾上網參加活動。

消防局長李明峯呼籲民眾災害發生是無法預期的，多一分事前預防，少一分災後損失，消防防災宣導不能中斷，善用視訊軟體結合網路宣導，實為良好的因應方式。

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