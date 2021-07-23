高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

▲高雄鴻騰酒店的防疫旅館資格被撤銷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市5名男子日前搭乘班機回台，到高雄某防疫旅館進行居家檢疫，但才關4天就耐不住寂寞，凌晨偷溜出房門，相約到王姓男子入住的房間喝酒開趴，被民眾檢舉房間內有5人搞群聚。衛生局表示，經監視畫面釐清，這5人已違反檢疫規定，被送至集中檢疫所隔離，同時現在這間防疫旅館也慘了，觀光局依法撤銷防疫旅館資格。

【相關新聞閱讀】高雄5居檢男半夜溜出房門「群聚開趴」 最重罰百萬！全送檢疫所

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》獨家報導，一群男子日前自伊斯坦堡搭乘班機回台，18日晚間入住市區一家防疫旅館，21日晚間7點多開始陸續聽到吵雜聲，凌晨1點房間聲音更是吵吵鬧鬧，懷疑居家檢疫者有串門子嫌疑，因此向飯店人員舉報。

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

據了解，這5名男子相互認識，其中有3人都住在13樓，另外2人住在不同樓層，因為關在房間心情悶，觀察到這家防疫旅館凌晨2點後，櫃檯就沒人看守，因此趁著這時間相約到王姓男子所住的套房喝酒聊天。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，22日上午衛生局人員到防疫旅館進行了解，並針對事證、監視畫面釐清，約21日凌晨1點，前後有4名房客進出同一間房間，已違反居家檢疫規定，將依據每人離開房間的時間長短，處新台幣10萬元至100萬元不等罰鍰。

▲5名男子回國後入住高雄市區防疫旅館，凌晨溜出房門開趴搞群聚。（圖／民眾提供）

而23日高雄市政府的防疫記者會，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎宣布了這間檢疫旅館的名字，就是三民區的宏騰酒店，同時表示：「接獲住戶投訴21日凌晨有吵雜聲，22日在警方陪同下進行事證釐清，發覺鴻騰酒店管理有重大疏失，包含管理不確實，無法掌握內部狀況，必要配置人力及SOP完全無法落實。21日至少有5人有嚴重違規，包含趴趴走、室內群聚也造成該場域後續風險無法掌握，不得不以所有人利益為考量，所以觀光局依法撤銷防疫旅館，同時即刻安置住民，或許帶來民眾不方便，抱歉！但無法掌握現場風險下能讓居家簡易對象獲得安全有效率的保障」。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息 超粗雨彈狂炸高雄

快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電

快訊／高雄女走過積水瞬間倒地 電線垂落！電流竄全身無心跳送醫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死 妻曝：老公允杯要剖解

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中 解剖相驗結果出爐

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」 鄰曝：兩人常吵架

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」 里長曝近況

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」 救援老司機也怕怕

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事 機車騎士送醫

地下饒舌冠軍歌手涉未成年性交易 「口罩拉下巴」意外曝通緝身分

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？ 泌尿女醫打臉：不可能

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現 物理名師曝2關鍵