　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

▲高雄這間防疫旅館被取消資格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鴻騰酒店的防疫旅館資格被撤銷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市5名男子日前搭乘班機回台，到高雄某防疫旅館進行居家檢疫，但才關4天就耐不住寂寞，凌晨偷溜出房門，相約到王姓男子入住的房間喝酒開趴，被民眾檢舉房間內有5人搞群聚。衛生局表示，經監視畫面釐清，這5人已違反檢疫規定，被送至集中檢疫所隔離，同時現在這間防疫旅館也慘了，觀光局依法撤銷防疫旅館資格。

【相關新聞閱讀】高雄5居檢男半夜溜出房門「群聚開趴」　最重罰百萬！全送檢疫所

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》獨家報導，一群男子日前自伊斯坦堡搭乘班機回台，18日晚間入住市區一家防疫旅館，21日晚間7點多開始陸續聽到吵雜聲，凌晨1點房間聲音更是吵吵鬧鬧，懷疑居家檢疫者有串門子嫌疑，因此向飯店人員舉報。

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

據了解，這5名男子相互認識，其中有3人都住在13樓，另外2人住在不同樓層，因為關在房間心情悶，觀察到這家防疫旅館凌晨2點後，櫃檯就沒人看守，因此趁著這時間相約到王姓男子所住的套房喝酒聊天。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，22日上午衛生局人員到防疫旅館進行了解，並針對事證、監視畫面釐清，約21日凌晨1點，前後有4名房客進出同一間房間，已違反居家檢疫規定，將依據每人離開房間的時間長短，處新台幣10萬元至100萬元不等罰鍰。

▲5名男子回國後入住高雄市區防疫旅館，凌晨溜出房門開趴搞群聚。（圖／民眾提供）

▲5名男子回國後入住高雄市區防疫旅館，凌晨溜出房門開趴搞群聚。（圖／民眾提供）

而23日高雄市政府的防疫記者會，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎宣布了這間檢疫旅館的名字，就是三民區的宏騰酒店，同時表示：「接獲住戶投訴21日凌晨有吵雜聲，22日在警方陪同下進行事證釐清，發覺鴻騰酒店管理有重大疏失，包含管理不確實，無法掌握內部狀況，必要配置人力及SOP完全無法落實。21日至少有5人有嚴重違規，包含趴趴走、室內群聚也造成該場域後續風險無法掌握，不得不以所有人利益為考量，所以觀光局依法撤銷防疫旅館，同時即刻安置住民，或許帶來民眾不方便，抱歉！但無法掌握現場風險下能讓居家簡易對象獲得安全有效率的保障」。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電

快訊／高雄女走過積水瞬間倒地　電線垂落！電流竄全身無心跳送醫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中　解剖相驗結果出爐

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」　鄰曝：兩人常吵架

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」　里長曝近況

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

地下饒舌冠軍歌手涉未成年性交易　「口罩拉下巴」意外曝通緝身分

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

ET快訊
家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施
泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光
郭采潔首吐「逃離台灣」原因！跟羅志祥有關
要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業　苦嘆：五味雜陳
國內首例！醫打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5字」給答案
烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日
烟花現在最近！「陸警發不發？」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

烟花現在最近！「陸警發不發」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

烟花現在最近！「陸警發不發」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

泡菜改名最大苦主！姜勳才剛推自創品牌：「辛奇煎餅」說不出口欸

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

LIVE／疫情下東奧開幕全球矚目　中華隊第104順位進場

慧洋再加造4艘輕便型節能散裝船　建造中船將增為14艘

高國麟首局陽春砲　富邦1比0領先統一

全聯二級維持「不開放座位區」！每2小時消毒收銀區、提籃手推車

6月證券劃撥餘額創新高！散戶成交占比高達7成　創11年半新高

林驛騰小腿拉傷下二軍　徐若熙本周不再登板

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

即／桃園不跟進雙北　鄭文燦：中央為準

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

網熱議烟花路徑　挖出6年前天鵝：完美閃避

海裡不會交互感染！陳時中：7/27起開放水肺潛水

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

降級指引外流！托嬰、補習班可開放

快訊／今增23例本土、另增2死

戴口罩規定不變！陳時中：7/27~8/9降為二級警戒

727降至二級！3張圖掌握「最新指引」

更多熱門

相關新聞

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

行政院宣布27日起全國三級警戒降級為二級警戒，不過外出仍須全程戴口罩，其中南投縣針對調降為二級警戒，宣布相關降級解封措施，不過針對日月潭泳渡和雙龍瀑布等仍決議暫不開放。

東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源

東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源

快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　　

快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　　

桃園特殊交友圈恐怖1傳4　鄭文燦打臉男教練

桃園特殊交友圈恐怖1傳4　鄭文燦打臉男教練

新北人「跨一座橋」就能聚餐　桃園人嚇壞了

新北人「跨一座橋」就能聚餐　桃園人嚇壞了

關鍵字：

新冠肺炎防疫政策高雄快篩肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄防疫旅館醫師突破性感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面