侯友宜驚：新北家禽陰轉陽還真多！　祭「兩大策略」篩檢監控

記者蔡文鈴／新北報導

新北疫情回升，近日確診個案都回到雙位數！市長侯友宜23日表示，這兩天的確診個案感染源都在掌握中，確診數字看起來雖然多，但大部分都是居隔後陰轉陽，尤其是新北家禽感染，至少有11個陰轉陽。

侯友宜表示，新北疫情要控制不容易，最重要的是要很清楚感染源從何而來，是否能阻斷傳播鏈，包括隱形、現有確診個案，這兩個方向要做好，因此社區篩檢站要不斷篩，篩出隱形傳播練、無症狀確診者，這方向不放棄，感染要做到不容易。

侯友宜指出，這兩天確診看起來很多昨天11例今天13例，但令人安心的是，都是居家隔離陰轉陽，完全都在控制中，昨天新增4例，今天新增6例，而在疫調中完整釐清，都是好朋友傳朋友，哪個朋友都很精準知道，才能控制住疫情。

至於新北家禽的個案，侯友宜說「居家隔離陰轉陽還真多，這段時間至少11個陰轉陽」，因此面對新北家禽的感染，若沒做到確定陰性，絕不返回職場，只要有確診就全匡列、送防疫旅館居家隔離，「這就是我的策略」，而在篩檢頻率會依民生物資鏈狀況調整，該篩就篩，會隨時做好監控調整，把這環境有效控制的非常穩當。

侯友宜今（23）日下午於疫情記者會說明，今天13例確診個案中，6個為新增確診個案，7個是居隔陰轉陽，3人與北市有關，幾乎都是被朋友傳染的。確診分布為三重5例、板橋3例、樹林1例、淡水1例、泰山1例、永和1例、中和1例。

▼新北家禽運銷合作社。（圖／記者湯興漢攝）

