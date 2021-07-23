表演場開放觀眾梅花座！3條件免戴口罩　藝文解封措施懶人包

▲7/27降級，藝文表演者若符合條件，演出時可不戴口罩。（圖／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

疫情警戒自7/27起調降二級，藝文場館也同步放寬防疫措施！文化部宣布7/27起至8/9，表演場館將開放觀眾入場，採間隔座、梅花座；而展覽館每時段不受100人上限，開放最多50人團體預約；同時開放戶外活動、演出、酬神戲。而表演及劇組拍攝方面，若已實施快篩或PCR檢測，或有疫苗接種紀錄逾14日，且演出期間每7天快篩，拍攝和演出時可不佩戴口罩。

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▲表演場館將開放觀眾入場，採梅花座等措施。（圖／兩廳院）

●表演場館

7月27日起，表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座，或其他保持適當距離的安排（同行者得視需要調整並坐），不設搖滾區，第一排觀眾與舞台前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

●表演者、劇組拍攝規範

表演藝術演出（含酬神戲）、影視劇組拍攝部分，若「已實施快篩、PCR檢測」或「有疫苗接種紀錄逾14日」，且於正式演出或拍攝工作期間「每7天定期快篩檢測」的演員及表演者，拍攝及演出時可不佩戴口罩，但下台休息時仍要戴上口罩。

▲酬神戲若符合條件，演出時可不戴口罩。（資料圖／記者李毓康攝）

●戶外活動及演出、酬神

調降二級後開放戶外活動及演出、酬神，相關管理措施包含應劃設區域管制範圍、出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制。有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離；超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

▲展覽場館部分，仍以預約制為原則，但放寬入場人數。（圖／記者周宸亘攝）

●展覽場館

在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限；同時開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

▲▼7/27疫情警戒調降二級，藝文解封措施一次看。（圖／文化部）

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