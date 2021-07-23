最新境外定序！上週揪7例變異株「6人染Delta、1人染巴西株」

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布過去一週境外移入定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，總計驗出7例變異株，包含6例Delta變異株，來自緬甸、英國、印尼等不同國家，另有1例Gamma巴西變異株，則是來自阿根廷。指揮官陳時中說，國內目前社區仍以Alpha英國變異株為主要流行，也沒有新增本土的Delta病例。

世界衛生組織列有4種「高關注變異株」（Variant of Concern, VOC），包含英國變異株的Alpha、南非變異株Beta、巴西變異株Gamma和近期成為主流的印度變異株Delta，有新冠變異病毒四大天王的別稱；國際間主流已經從Alpha轉為Delta，傳染力更強，住院率也更高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心為嚴防Delta病毒入侵，加強邊境管制，另也開始進行每週境外移入病例的基因定序。羅一鈞說明，上週總計有7例驗出變異株，包含6例Delta變異株，來自緬甸、英國、印尼、茅利塔尼亞等不同國家，1例Gamma巴西變異株，該案從阿根廷經過巴西轉機入境，由於在阿根廷待比較久，認定是阿根廷有關。

羅一鈞說明，國內在Delta病毒累積有35例，其中23境外，12例本土，本土都跟屏東群聚有關，另外有兩例巴西變異株的案例。

▲指揮中心公布最新病毒基因定序。（圖／指揮中心提供）