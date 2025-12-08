　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人都這樣穿「人妻吃飯1打扮」公公開罵！網搖頭：意思是詛咒

▲▼遊客,觀光,旅遊,行李箱,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO全身黑穿著，被公公狂碎念。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我穿什麼關他什麼事？」一名人妻抱怨，吃晚餐時竟被公公嫌「全身穿黑家裡會不吉利」，還說「家裡有死人才穿黑的」，讓她氣炸回嘴「我沒那麼迷信」。公公卻繼續唸「去廟裡誰穿黑？」讓她忍無可忍上樓避風頭。貼文曝光後網友熱議，「老一輩愛管太多」、「我婆婆也這樣說，連白色都說不能全身」。

一名女網友氣炸透露，晚餐後竟因穿黑衣被公公碎唸，「衣服不要都穿全身黑...我們70幾歲了，家裡有死人才會穿黑色！」當下原PO瞬間傻眼，因為她大部分衣服都是黑色，況且都是以前購入的，「如果這樣要重新買。」

結果公公還是嘴上不饒人，開酸「外面哪有人穿全身黑的，去廟裡也沒人在穿黑色的衣服？」原PO也氣得回嘴，「現在很多年輕人都穿黑色啊！」沒想到公公還不死心，「如果妳媽看到妳穿全黑，她也會唸妳。」

原PO再次反擊，「我媽不會這樣唸我！」隨後氣得轉身上樓逃離現場，但事後她越想越氣，不能穿黑色的說法實在太迷信，「我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」

貼文曝光後，網友群起聲援，「看完這篇文章，低頭發現我也全身黑」、「長輩都不喜歡，我自己阿爸也是，他們都覺得要穿亮一點對磁場比較好」、「意思是在詛咒」、「明天換穿全紅的」、「明天再加上黑絲讓他血壓升高」、「我婆婆也這樣說，連白色都說不能全身，也不要黑白配，還說穿抓破的衣服是乞丐，很莫名其妙」、「這種人敷衍他就算了，不要認真反駁」。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

