收到「經理的信」總務急轉帳！　漏看1細節...損失1700萬

▲原PO以為主管寄信給自己。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「整個過程從頭到尾根本就是假冒主管指示的詐騙！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，某傳產公司的總務透露，他日前突然收到一封電子郵件，要他協助匯款，他當下誤認信件是主管所寄送，因此馬上照做，不料卻遭詐騙，最後公司損失了1700多萬元。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「 電子郵件辨真偽，冒名騙錢不懼畏」為標題分享案例，當事人透露，他是某家傳產公司的總務，11月中旬，他一如既往的忙著行政庶務，沒多久後，舊收到一封電子郵件，信件中寫道「我是經理OOO，因要事安排，請你建立幫忙加入財務LINE」，並附上群組QR Code。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人當下以為是主管來信，所以不疑有他的按照指示辦理，接著對方假裝主管的語氣，傳了很多的資料，「並稱等等有1筆款項要付過來，詢問目前公司可動用資金還剩多少？財務彙整之後，就把資料傳送過去。」再接著，對方又丟了一組匯款資訊，說現在有幾筆訂單的款項需要墊付，所以要他當天協助處理。

當事人坦言，他當下完全沒有起疑心，單純覺得是重要的任務，因此趕緊轉帳，「匯出18萬、10萬及27萬美元，行員詢問時，我還天真的回答是訂單預付款」。直到後來，公司發現最近有釣魚郵件侵擾，當事人才驚覺不對勁，「整個過程從頭到尾根本就是假冒主管指示的詐騙，這次公司總共損失約新台幣1700多萬元」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 收到電子郵件，務必確認寄件者是否可信。



2、 電子郵件提到金錢、匯款帳號，請以電話或其他通訊管道聯繫寄件者（官網的聯繫窗口）確認內容無誤。



3、 收到可疑郵件，請不要理會，並直接向165查證。