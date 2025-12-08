警示寫日文！2陸女「站軌道」遭電車撞死　家屬求償1.4億天價

記者張鈜閔／綜合報導

今年初日本神戶市垂水區一處平交道發生致命意外，兩名來自中國的年輕女遊客在軌道內等待過馬路時，遭山陽電氣鐵道列車撞擊雙亡。事隔近一年，兩名死者家屬日前正式向山陽電氣鐵道公司及列車司機提起民事訴訟，要求賠償1.39億日圓(約新台幣2,800萬元)。

▲今年初2中國女觀光客站鐵軌上等紅燈，下秒遭日本電車撞死，家屬要求1.4億天價求償。（圖／翻攝自Google Maps）

綜合日媒報導，死者家屬控訴，事故平交道的警示標誌「僅使用日文」，導致不懂日文的2人將鐵道內的橘色警示柵欄誤認為安全等候區，而釀成悲劇。他們指責山陽電鐵未依赴日觀光潮增加的實際情況改善設計警示；列車司機也未盡視線確認與減速的注意義務。

事故發生於今年1月9日下午3點50分，地點位於神戶市西舞子的「山田川西平交道」。23歲的張新恰與24歲的楊景文遭列車撞擊，其中一人當場死亡，另一人送醫不治。目擊者表示，兩人當時站在下放的柵欄內側，疑似正準備穿越平交道。

警方初步研判，兩人對地形不熟，在柵欄放下時誤判應站位置，該處等候區僅約一公尺寬，且坡度陡峭、站立困難，旁邊即為車流量大的國道，對外地或外國旅客而言極易誤入危險區域。

為防範類似悲劇重演，相關單位已啟動緊急改善措施。山陽電鐵在5月率先於軌道路面加註中文、英文等五國語言警示標語與圖示，提醒行人勿在鐵軌內逗留。國道事務所與神戶市則規劃根本性的結構調整，將橫移現有的行人穿越道與交通號誌位置，擴大等候空間並改善傾斜坡度。

