積蓄遭騙光！清寒男大生誤信貸款廣告走絕路　彰檢主動偵辦

▲清寒男大生被詐騙輕生，彰化地檢署主動分案調查。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名20歲劉姓男大生，疑因誤入詐騙陷阱損失慘重，最後走上絕路。彰化地檢署證實，他因貸款廣告遭詐騙，檢察官在相驗後，已主動分案指揮警方深入調查，要全力釐清其輕生動機與詐騙案的關聯，並將詐欺集團成員追查到案，展現對詐欺犯罪零容忍的決心。

據了解，劉姓男大生出身清寒家庭，父親早逝，母親獨力扶養他和兩名就讀大學及國中的妹妹。背負全家期望的他，努力半工半讀考上台北的大學，盼能藉教育翻轉命運。然而，今年10月間，他誤信網路申辦貸款廣告，不幸落入詐騙圈套，辛苦存下的積蓄被騙一空，甚至還背上貸款，龐大經濟壓力瞬間將他擊垮，為此鬱鬱寡歡甚至一度休學。

▲彰化十方功德行善團長陳永聰送家屬慰問金。（圖／陳永聰提供）

據悉劉生11月底返回彰化老家，母親察覺他情緒異常，再三詢問下才知兒子遭詐騙，但劉生不願家人擔憂，對細節閉口不談，獨自承受所有壓力與自責。輕生前一晚，他陪著阿嬤徹夜長談直到凌晨4點，未料數小時後，即被發現身亡，結束短短20年的人生。檢察官相驗後，確認死因為缺氧一氧化碳中毒所致。

彰化地檢署指出，檢察官於11月29日獲報後立即相驗，並查明劉生早在11月22日就已至派出所報案，稱自己因貸款廣告遭詐。為此，檢察官已將本案列為「相」字案，主動指揮彰化分局深入偵辦，目標是釐清自殺與詐騙案的因果關係，並將幕後詐騙集團成員繩之以法。地檢署強調，詐欺犯罪造成民眾極大痛苦，必將以具體求處重刑、沒收犯罪所得等方式嚴懲，保護國人財產安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995