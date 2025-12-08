　
小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

▲▼ 。（圖／翻攝自應佳妤Threads）

▲應佳妤言論遭到炎上。（圖／翻攝自應佳妤Threads）

記者施怡妏／綜合報導

台北市議員應曉薇捲入京華城弊案後，2026年九合一大選恐難以連任，近日傳出女兒、外型亮麗的應佳妤可能接棒參選，引發關注。不過應佳妤5日談論「小紅書」遭台灣封鎖1年，曾以為台灣是民主國家，沒想到回台後發現，「原來台灣是一個極權國家」，還得使用VPN，引發一票網友怒火，她也為此解釋。

應佳妤5日在Threads貼出影片，自己平常在小紅書看的多是穿搭、旅遊、美食等生活分享，反倒是在臉書上經常刷到詐騙訊息，「外面詐騙賺爛，結果先被處理的是安安靜靜分享生活的小紅書？」

隨後，應佳妤又PO出第2支影片，在英國留學時曾以為台灣是民主國家，沒想到回台後發現，原來台灣是「極權國家」，沒想到有一天在自己的國家上網，竟然還要開VPN，「沒想到回家後，比出國更需要VPN。」

影片一出立刻遭到炎上，網友紛紛罵「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思，我知道年輕人不太看書了，不過AI很好用吧」、「為什麼選擇在英國留學而不是中國」、「極權跟民主，先搞清楚再來發言，免得給人看笑話」、「我以為留學是去讀書，結果腦袋怎麼越讀越糟」。

在 Threads 查看

事後，應佳妤PO文澄清，「極權國家」這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達對民主狀態的擔憂，而不是認為台灣真的成為極權國家，「真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣當然不符合這些條件。如果這樣的表述讓部分人感到不舒服，我理解，也感謝大家願意提出意見。」

應佳妤解釋，會用這樣的比喻，是觀察到台灣近期出現一些值得關注的現象，包括行政與立法間的緊張、媒體受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論等，「這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。」

她強調，「影片只是想呈現我對現況的感受，用誇張的說法提醒大家注意變化，並不是想要挑起衝突。」

在 Threads 查看
12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋曝關鍵：這次「只能」因為詐騙

內政部近日宣布依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條封鎖小紅書，暫定期限為1年，引發外界熱議。民進黨立委沈伯洋今（7日）表示，雖然小紅書被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權等爭議，但都不是此次封鎖原因，理由是沒有現行法律可直接限制接取網站。這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。雖然DNS能繞過，但也已暫時提高接觸詐騙的門檻與成本。

蔣萬安、劉世芳為小紅書槓上　北市府開戰了

禁1年小紅書！律師愣「第一次感到信仰崩塌」

蔣萬安諷禁小紅書變共產黨　蘇巧慧：台灣是法治國家

他給劉世芳100分：小紅書當然不是單純商業公司　是黨國延伸工具

