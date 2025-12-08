快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

▲李泰安兄弟2006年間策畫殺人詐保，導致台鐵列車出軌翻覆。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，因檢察官發現可疑準備解剖調查時，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安則被依共同殺人罪起訴並判刑13年確定。李泰安多次聲請假釋被駁回，但他的刑期已在今年5月初期滿，現已出獄返家。

台鐵南迴線在2004年、2005年間，多次發生軌道遭人為破壞，造成列車傾倒、乘客受傷的事件，2006年3月17日晚間，載有242名乘客的96次莒光號，在從台東開往高雄軌道上，行經屏東枋山站到內獅路段的彎道區間翻車，多節車廂翻落山坡，乘客陳氏紅琛送醫不治，2名台鐵員工受傷。

這起重大交通事故引起檢警高度重視，專案小組追查發現，陳氏紅琛是李雙全的第三任妻子，李雙全原本是台鐵知本站售票員，在2005年3月間，就開始策畫殺害陳氏紅琛詐領保險金，不但購買蛇毒粉，還找來台鐵同事黃福來一起勘查、規劃路徑，計畫在同年5月4日下手，但負責破壞鐵軌的黃福來突然感到害怕而罷手。

李雙全改找哥哥李泰安合作，假裝要送陳氏紅琛去高雄搭飛機回越南家鄉，安排陳氏紅琛搭乘3月17日晚上的96次列車，並找藉口讓陳氏紅琛吃下安眠藥，李泰安則依計畫前往預定地點破壞軌道，導致列車出軌翻覆後，李泰安上車與李雙全會合，將昏睡的陳氏紅琛搬運到翻覆車廂，後來改成一起下車鐵軌旁，佯裝等待救援的傷患。

陳氏紅琛被送醫後，意識逐漸甦醒，李雙全又進入加護病，偷偷將混有藥劑與酒精的液體家道點滴中，陳氏紅琛因此出現中毒性休克，在隔天凌晨突然出現心跳降低、停止的情形，護士發現後呼叫醫師急救，最終仍回天乏術，這起離奇的謀財害命案偵辦期間，大批媒體長時間守候台東李家，李泰安乾脆開起「泰安休息站」讓採訪記者休息。

李泰安在2006年被屏東地檢署起訴，法院一度判李泰安無期徒刑，歷經高院4次審判，耗時10年，符合《速審法》減刑規定，李泰安最終在2016年被最高法院以共同殺人罪判處徒刑13年、褫奪公權6年確定，李泰安在案件定讞隔天就被拘提到案發監。

據了解，李泰安原本在台東監獄服刑，因表現良好，在2020年調到管理較為寬鬆的武陵外役監，也曾多次獲准返家探親，但因為他與弟弟為了詐保殺人，不惜破壞鐵軌，嚴重影響交通運輸安全，造成社會恐慌，惡性重大，所以多次聲請假釋未過，直到5月初，因縮短刑期800多天期滿出獄。