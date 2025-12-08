　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

▲▼南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲李泰安兄弟2006年間策畫殺人詐保，導致台鐵列車出軌翻覆。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，因檢察官發現可疑準備解剖調查時，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安則被依共同殺人罪起訴並判刑13年確定。李泰安多次聲請假釋被駁回，但他的刑期已在今年5月初期滿，現已出獄返家。

台鐵南迴線在2004年、2005年間，多次發生軌道遭人為破壞，造成列車傾倒、乘客受傷的事件，2006年3月17日晚間，載有242名乘客的96次莒光號，在從台東開往高雄軌道上，行經屏東枋山站到內獅路段的彎道區間翻車，多節車廂翻落山坡，乘客陳氏紅琛送醫不治，2名台鐵員工受傷。

這起重大交通事故引起檢警高度重視，專案小組追查發現，陳氏紅琛是李雙全的第三任妻子，李雙全原本是台鐵知本站售票員，在2005年3月間，就開始策畫殺害陳氏紅琛詐領保險金，不但購買蛇毒粉，還找來台鐵同事黃福來一起勘查、規劃路徑，計畫在同年5月4日下手，但負責破壞鐵軌的黃福來突然感到害怕而罷手。

李雙全改找哥哥李泰安合作，假裝要送陳氏紅琛去高雄搭飛機回越南家鄉，安排陳氏紅琛搭乘3月17日晚上的96次列車，並找藉口讓陳氏紅琛吃下安眠藥，李泰安則依計畫前往預定地點破壞軌道，導致列車出軌翻覆後，李泰安上車與李雙全會合，將昏睡的陳氏紅琛搬運到翻覆車廂，後來改成一起下車鐵軌旁，佯裝等待救援的傷患。

陳氏紅琛被送醫後，意識逐漸甦醒，李雙全又進入加護病，偷偷將混有藥劑與酒精的液體家道點滴中，陳氏紅琛因此出現中毒性休克，在隔天凌晨突然出現心跳降低、停止的情形，護士發現後呼叫醫師急救，最終仍回天乏術，這起離奇的謀財害命案偵辦期間，大批媒體長時間守候台東李家，李泰安乾脆開起「泰安休息站」讓採訪記者休息。

李泰安在2006年被屏東地檢署起訴，法院一度判李泰安無期徒刑，歷經高院4次審判，耗時10年，符合《速審法》減刑規定，李泰安最終在2016年被最高法院以共同殺人罪判處徒刑13年、褫奪公權6年確定，李泰安在案件定讞隔天就被拘提到案發監。

據了解，李泰安原本在台東監獄服刑，因表現良好，在2020年調到管理較為寬鬆的武陵外役監，也曾多次獲准返家探親，但因為他與弟弟為了詐保殺人，不惜破壞鐵軌，嚴重影響交通運輸安全，造成社會恐慌，惡性重大，所以多次聲請假釋未過，直到5月初，因縮短刑期800多天期滿出獄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義市「加碼普發6000」　市府拚明日送議會審議
醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝
快訊／19:24花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4
快訊／19：24花東地區發生地震「台北有感」　花蓮發國家警報
「2026年這期間」別去東京玩　住宿貴到哭出來！網點頭：整月
朴寶劍終於騎到Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」
首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

積蓄遭騙光！清寒男大生誤信貸款廣告走絕路　彰檢主動偵辦

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

快訊／竹縣國三生校園內墜樓！　緊急送醫仍不治

日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押

台中「借錢哥」又騙錢！好心人借3千他卻失聯　兩個月2度落網

台東男住家拉下鐵門販毒　警查獲安非他命+喪屍煙彈

快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中

疑瓦斯鋼瓶漏氣釀禍！板橋「定食8」氣爆　受災14人接受安置

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

積蓄遭騙光！清寒男大生誤信貸款廣告走絕路　彰檢主動偵辦

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

快訊／竹縣國三生校園內墜樓！　緊急送醫仍不治

日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押

台中「借錢哥」又騙錢！好心人借3千他卻失聯　兩個月2度落網

台東男住家拉下鐵門販毒　警查獲安非他命+喪屍煙彈

快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中

疑瓦斯鋼瓶漏氣釀禍！板橋「定食8」氣爆　受災14人接受安置

嘉義市「加碼普發6000」還免舉債　市府拚明日送議會審議

超越劉丞勳！　砍將張俊生53場「最速」達成UBA千分里程碑

西門町最新綠洲飯店開幕！一晚800起、享免費宵夜　捷運出站就到

濁水溪畔守護 300 年　西螺福興宮營隊成寒暑假「最佳救星」

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

快訊／19:24花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／19：24花東地區發生地震「台北有感」　花蓮發國家警報

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰！苦主血淚曝：像刀子割

國旅被嫌貴！2寶媽喊「出國哪裡便宜了？」　一票人秒懂點關鍵

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

朴寶劍.IVE.Stray Kids.RIIZE.LE SSERAFIM一早返韓！

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

即／竹縣國三生校園內墜樓！　緊急送醫仍不治

22歲男屏東自首：2年前殺南投婦棄屍彰化

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

更多熱門

相關新聞

謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

針對上週台鐵列車因突發事件造成大幅誤點、影響基隆通勤族權益，基隆市長謝國樑今（8日）中午偕同立委林沛祥辦公室秘書黃申棟，與台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安、交通處副處長黃詩涵等人前往基隆站會商精進作法。謝國樑要求台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平臺，以縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。

台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局調查最快年底前出爐

台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局調查最快年底前出爐

排隊搭車「1禮儀」不見了？　網爆共鳴

排隊搭車「1禮儀」不見了？　網爆共鳴

人夫狂刺多刀殺妻　10歲兒驚見「媽媽倒血泊」

人夫狂刺多刀殺妻　10歲兒驚見「媽媽倒血泊」

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

關鍵字：

南迴搞軌台鐵李泰安李雙全殺人陳氏紅琛出獄

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

小煜結束5年婚姻！

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

表面佛系、私下算得很精三大星座

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面