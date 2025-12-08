　
「2026年這期間」別去東京玩　住宿貴到哭出來！網點頭：整月避開

▲日本,東京,上野,阿美橫,阿美橫町。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO提醒，明年4月底會有韓團在日本開場，住宿會超級貴。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

明年計畫去日本旅遊注意了！一名網友直呼，2026年4月24日至29日盡量避開去東京玩，因三大韓團連開大型演唱會，「房價貴到你會哭出來！」不僅如此，4月29日到5月6日是日本的黃金週，原PO也直呼，「是全日本都貴，老手都知道」，引發網友苦笑回應，「現在東京的酒店都已經貴到爆炸！」

一名網友在Threads熱心提醒，計畫要去日本旅遊的人，記得要避開明年4月24日到29日去東京遊玩，「不然那房價你會哭出來！」

背後原因與三大韓團要赴日本東京開演唱會有關，原PO進一步說明，「4/25至26日就有近20萬的座位數要販售，基本上是史無前例，28日新國體（新國立競技場）也有超過8萬個座位數。」更重要的是，4月29日到5月6日是日本的黃金週，「住宿是全日本都貴，老手都知道，應該不用特別提醒。」

底下網友熱議，「其實每個星期都有不同的團體開演唱會，東京附近的場館差不多接近飽和狀態，不是你開就是他開，根本沒有空的檔期，所以其實每個星期都差不多的，根本就是每個星期都爆滿」、「已經哭出來了」、「其實現在東京的酒店都已經貴到爆炸，真的沒差」、「謝謝提醒，黃金週已訂便宜住宿」、「應該是整個4月都要避開」。

12/06 全台詐欺最新數據

「2026年這期間」別去東京玩　住宿貴到哭出來！網點頭：整月避開

「2026年這期間」別去東京玩　住宿貴到哭出來！網點頭：整月避開

東京風俗店「嬰屍頭顱」整顆塞冰箱！

東京風俗店「嬰屍頭顱」整顆塞冰箱！

日本東京墨田區一間風俗店6日驚傳嬰兒分屍案，一名男員工在冰箱發現疑似嬰兒的頭部，警方獲報趕往現場後，確認放在冷凍庫的是遭分屍的嬰兒遺體，包含頭部與四肢，分別被裝在塑膠袋和保鮮盒內，初步判斷為出生數個月到1年的嬰兒，但軀幹至今下落不明。

