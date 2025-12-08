　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰！苦主血淚曝：像刀子割

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女友希望口愛完，男友清洗乾淨再開戰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

小心導致另一半反覆感染！一名男網友表示，女友要求「口交後一定要清洗」才可繼續性愛，就怕會增加感染風險，他雖認同衛生重要，卻覺得此舉很掃興。文章引來苦主曝崩潰經歷，「曾經被某一任口交完無套過，嚴重到血尿」、「一個禮拜都頻尿，狂跑廁所還很不舒服」。

一名男網友在Dcard表示，十分享受女友替他口愛的情趣環節，但尷尬的是，如果中途起身去沖洗乾淨，會讓整個性愛氛圍、興致被硬生生破壞，因此他傾向直接開戰。

女友方面則是認為，「衛生的考量遠大於當下的情趣」，因為口腔有大量細菌，如果沒把生殖器上的口水洗掉，會破壞私密處的環境，提高陰道炎、尿道炎的感染風險。

對此原PO能理解這部分隱憂，但也想問問看過來人的看法，「我實在無法接受為了清潔而讓情慾冷卻，大家的經驗中，是否真的因此導致另一半感染過？」

底下網友熱議，「絕對是衛生最重要」、「對方因此感染而反覆就醫，不是很可憐嗎？你都不會捨不得嗎」、「跟老婆性關係25年，性行為前雙方一定刷牙加漱口水，下體也完成清潔，沒有任何問題發生」、「不要口交就沒這問題」、「戴套！兩全其美」、「直接去浴室做就沒這個問題了」。

也有苦主分享慘痛經歷，「我就是口交後不想清洗，導致感染的苦主，口交後口水其實是會因為活塞運動過程跑到尿道附近，我連續一個禮拜都頻尿，狂跑廁所還很不舒服，有時候沒廁所真的會憋不住，還要買孕婦的漏尿棉墊放，非常影響工作」、「曾經被某一任口交完無套過，嚴重到血尿，像刀子割尿道口痛感，以及不停的有尿感、陰道疼痛感」。

婦產科醫師張瑜芹在臉書指出，口愛對許多人的性生活而言，或許是重要一環，但「風險非常高」，而且等於「直接吃下病毒」，包括口腔癌、子宮頸癌、皰疹、梅毒、淋病或肝炎等。張瑜芹也提供6種方法及注意事項，讓大家在性行為時，能安全又幸福的執行：

1.眼睛要看：觀察有沒有奇怪的異物長在對方生殖器上，包括奇怪的紅腫、膿腫等，若有就一定要終止性行為。

2.施打HPV疫苗：醫師強調，非常推薦男生女生接種HPV疫苗，可以有效預防性行為大部分的疾病，也能有效降低女生感染子宮頸癌的風險。

3.戴保險套：口愛戴保險套或許聽起來有點奇怪，但若你想要有更安全的性愛，也可以和對方討論這個做法。

4.口愛前別刷牙漱口：性行為前刷牙漱口聽起來似乎禮貌，保持口氣清新，「其實這是NG的危險行為」。張瑜芹解釋，刷牙可能會讓口中產生細小傷口，細菌、病毒更容易入侵體內。

5.避免體液沾染眼口：黏膜處更容易感染，請務必避免接觸對方體液。

6.避免多重性伴侶：多重性伴侶（無論是自己或對方），都會讓性愛的染疫風險增加。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝

醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝

近期天氣變化大，各種病毒肆虐中！有耳鼻喉科診所醫師發現，最近幾週的門診中，除了A型流感外，也驗出不少感染B型流感的患者，其主要症狀為發燒、肌肉痠痛及腸胃道症狀，並提醒和一般腸胃炎比起來「燒得比較高、有明顯痠痛」的民眾，應及早就醫。

醫警告「生肉不要洗」！　恐引發敗血症

醫警告「生肉不要洗」！　恐引發敗血症

流感排毒期3至7天　「2類族群」拖更久　

流感排毒期3至7天　「2類族群」拖更久　

私密肌保養重點：少吃糖、多透氣

私密肌保養重點：少吃糖、多透氣

渣男詐女27萬還逼她拍色色片　判3年8月定讞

渣男詐女27萬還逼她拍色色片　判3年8月定讞

口愛口交口水下體尿道炎感染病毒

