北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！大票南部人秒懂：文化衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名南部女網友近日感嘆，自己從小吃到大的「熱狗蛋」，都是熱狗包裹著蛋液下去煎；但在北部的早餐店，卻是煎熱狗加上荷包蛋。話題引起廣大共鳴，大票南部人坦言，也曾歷經同樣的文化衝擊，「這才是熱狗蛋，不是熱狗+蛋。」

網友日前在Threads曬出影片，直呼「有人懂這才是真正的熱狗蛋嗎？想當初在台北點熱狗蛋，結果老闆給我3條熱狗+1顆荷包蛋。」

沒想到，PO文掀起熱烈回響，大批南部網友直言，自己第一次在北部點熱狗蛋時，也受到文化衝擊，「我也是！第一次在台北點熱狗蛋，還懷疑老闆做錯，只要回台南必吃，而且一次要吃一排」、「只有南部人才懂，有時候在想，是不是要說熱狗捲蛋」、「鍋燒意麵+熱狗蛋。北部幽靈套餐」、「剛到台北真的是文化衝擊，就是要這種熱狗蛋」、「20年前去台北讀書第一次點了熱狗蛋，老闆也是給我三根熱狗跟荷包蛋」、「來台北最不習慣的，就是早餐店沒有熱狗蛋這件事」。

▲熱狗蛋。（圖／翻攝自Threads）

不過，就有中北部網友跳出來解釋，這其實只是叫法的差異，「中北部要叫熱狗淋蛋，或直接說熱狗蛋捲。」另外，還有南部人點出其他差異，直呼「QQ蛋要講地瓜球，不然店家會聽不懂」、「蘿蔔糕+蛋也是，我不是要蘿蔔糕跟一顆荷包蛋耶」。

