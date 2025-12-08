　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲三地集團總裁鍾嘉村。（圖／民眾提供，下同）

記者陳宏瑞、閔文昱／高雄報導

三地集團總裁鍾嘉村涉入開陽能源光電案，遭控違反證券交易法及背信罪，案件移審後法院今日再次就羈押必要性進行審查。鍾嘉村雖在訊問時否認部分犯罪事實，但法官認定起訴書所載證據足以支持相關犯罪嫌疑，且涉案罪名最重可處五年以上有期徒刑，具有高度逃亡之虞，若不予羈押，恐影響審判與執行，因此裁定鍾嘉村繼續羈押禁見。

回顧本案，檢調原在追查台南將軍大型光電廠開發案時，意外發現三地集團與相關業者疑似以不當方式爭取行政便利與土地利益，進而延伸出屏東獅子、車城鄉的開陽能源案。該公司在屏鵝公路旁推動總面積達130公頃的太陽能光電場，由鍾嘉村旗下上市公司「北基」的子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

檢調查出，開陽能源向北基提供不實財報，使北基作出不利投資決策，因此今年10月約談鍾嘉村及開陽能源董事長蔡宗融到案。兩人在複訊後被依證交法與背信罪嫌聲押，法院起初裁准鍾嘉村以2000萬元交保、蔡宗融請回，但檢方抗告成功，法院重開羈押庭後裁定鍾羈押禁見。

鍾嘉村其後繳回1億2439萬餘元犯罪所得，但檢方仍在12月8日偵結全案，依違反證交法、背信等罪將鍾嘉村等4人提起公訴。如今法院再確認其有逃亡風險，裁定羈押，案件持續進入司法審理階段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義市「加碼普發6000」　市府拚明日送議會審議
醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝
快訊／19:24花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4
快訊／19：24花東地區發生地震「台北有感」　花蓮發國家警報
「2026年這期間」別去東京玩　住宿貴到哭出來！網點頭：整月
朴寶劍終於騎到Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」
首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

積蓄遭騙光！清寒男大生誤信貸款廣告走絕路　彰檢主動偵辦

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

快訊／竹縣國三生校園內墜樓！　緊急送醫仍不治

日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押

台中「借錢哥」又騙錢！好心人借3千他卻失聯　兩個月2度落網

台東男住家拉下鐵門販毒　警查獲安非他命+喪屍煙彈

快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中

疑瓦斯鋼瓶漏氣釀禍！板橋「定食8」氣爆　受災14人接受安置

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

積蓄遭騙光！清寒男大生誤信貸款廣告走絕路　彰檢主動偵辦

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

快訊／竹縣國三生校園內墜樓！　緊急送醫仍不治

日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押

台中「借錢哥」又騙錢！好心人借3千他卻失聯　兩個月2度落網

台東男住家拉下鐵門販毒　警查獲安非他命+喪屍煙彈

快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中

疑瓦斯鋼瓶漏氣釀禍！板橋「定食8」氣爆　受災14人接受安置

嘉義市「加碼普發6000」還免舉債　市府拚明日送議會審議

超越劉丞勳！　砍將張俊生53場「最速」達成UBA千分里程碑

西門町最新綠洲飯店開幕！一晚800起、享免費宵夜　捷運出站就到

濁水溪畔守護 300 年　西螺福興宮營隊成寒暑假「最佳救星」

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

快訊／19:24花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／19：24花東地區發生地震「台北有感」　花蓮發國家警報

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰！苦主血淚曝：像刀子割

國旅被嫌貴！2寶媽喊「出國哪裡便宜了？」　一票人秒懂點關鍵

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

【當街拔槍】北市拒檢男狂飆撞傷2人 　信義警拔槍喝斥：趴下！

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

即／竹縣國三生校園內墜樓！　緊急送醫仍不治

22歲男屏東自首：2年前殺南投婦棄屍彰化

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

更多熱門

相關新聞

三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪遭起訴

三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪遭起訴

三地集團總裁鍾嘉村及開陽集團董事長蔡宗融等人被高雄檢、調查出，開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，今年10月檢方約談鍾嘉村等人到案後，向法院聲請羈押鍾嘉村禁見獲准，後續鍾嘉村雖繳回犯罪所得1億2439萬3334元，但檢方仍在今（8）日偵結，依違反證交法、背信罪將鍾嘉村等4人起訴。

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

即／違停挨罰竟持斧頭砍女警！火爆男遭羈押

即／違停挨罰竟持斧頭砍女警！火爆男遭羈押

作曲家想放火燒死自己　遭羈押判刑

作曲家想放火燒死自己　遭羈押判刑

疑情緒失控持鈍器擊殺妻子！竹北82歲老翁遭羈押　

疑情緒失控持鈍器擊殺妻子！竹北82歲老翁遭羈押　

關鍵字：

標籤:鍾嘉村光電案羈押證交法背信罪

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

小煜結束5年婚姻！

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

表面佛系、私下算得很精三大星座

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面