「老公偷藏藍色小藥丸」以為外遇！妻淚找徵信社　真相藏洋蔥

▲婦人在家裡發現老公偷藏壯陽藥。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

「懷疑另一半外遇，你會怎麼做？」立達徵信社分享一則故事，一位中年婦人打掃家裡，無意間在丈夫抽屜裡翻到一個透明夾鏈袋，裡頭裝著幾顆藥丸，一查發現竟是俗稱「威而鋼」的壯陽藥物，由於夫妻已許久未有親密互動，懷疑丈夫可能有外遇，請徵信社調查，真相居然大反轉，讓婦人相當愧疚。

「立達徵信社」在臉書發文，婦人在家裡整理抽屜時，發現丈夫藏有幾顆標註「Sildenafil」的藥丸，上網查詢後，發現這是俗稱「威而鋼」的壯陽藥，而兩人早已久無親密關係，讓她心頭一沉，懷疑丈夫可能外遇，但是婦人不敢跟丈夫攤牌，於是委託徵信社協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徵信社調查後發現，丈夫的生活作息規律，平時很少應酬，交友圈單純，沒有明顯的外遇跡象。不過，丈夫某次對家人謊稱加班，實際上卻前往醫院，進一步了解後才發現，原來丈夫因為出現呼吸困難和胸悶症狀，經醫師診斷罹患「肺動脈高壓」，「Sildenafil」其實是醫師開立的處方藥，用來治療該疾病的血管擴張劑。丈夫將藥物分裝並用手寫英文標示，只是不想讓家人擔心。

得知結果後，婦人內心充滿愧疚與震驚，氣丈夫隱瞞病情，也慶幸自己沒有衝動質問，否則錯怪了默默承受病痛的丈夫。婦人最後跟丈夫攤牌，解開誤會，也表示願意陪伴丈夫治療，一起共度難關。

「立達徵信社」提醒，遇到疑似外遇徵兆時，沒有查明真相前不要妄下判斷，「每一個你以為的線索，都有可能只是巧合；每一個你害怕的畫面，也可能與事實完全不同。」