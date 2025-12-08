南韓遊客吃牛肉麵「少做1事」　台人急用翻譯提醒！網笑：我也做過

▲許多外國人到台灣都會吃牛肉麵。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

說到台灣代表性美食，一定會想到牛肉麵、小籠包、珍珠奶茶等，吸引許多外國人來台灣品嚐，有網友表示，在某間牛肉麵店用餐，隔壁坐著兩位南韓旅客，為了讓外國旅客吃到最道地的牛肉麵風味，另一桌的台灣人竟然開Google翻譯，請對方「加牛油」吃吃看，這一幕讓他哭笑不得。

原PO在Threads發文，當天在牛肉麵店用餐時，鄰桌坐著兩名韓國遊客，這時一名台灣男生突然拿出手機，一臉認真秀出Google翻譯畫面，向韓國遊客表示「一定要加牛油」，因為這才是牛肉麵的精華。在一旁觀看的原PO忍不住笑喊「台灣人對美食的堅持。」

貼文曝光，一票網友也笑翻，「李多慧拍YT吃類似這樣的牛肉麵時候，也很想闖進去螢幕請她趕快加」、「都來這邊了，沒有吃到正宗吃法，內心過意不去啊」、「牛油是精華阿」。

不少人都有類似的經驗，「之前吃一家超好吃臭豆腐的店，他們點了蚵仔煎我也大推薦他們吃臭豆腐」、「遇過兩次韓國人，也都有說明要怎麼吃牛肉麵」、「我昨天在夜市遇到隔壁越南來玩的，麻油赤肉湯點成清湯，馬上幫他們和老闆反映，另外點了一份炸三鮮招待他們，來玩一定要吃到最棒的美食」、「我做過，他們還會加錯要加豆瓣醬，我馬上阻止他們，比手畫腳叫他們加牛油」。