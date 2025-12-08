　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押

記者黃宥寧／台北報導

日本岩手縣農林水產部技術員佐佐木貴法（33歲） 來台旅遊卻連續犯案，今年6月在捷運中山站偷拍女子裙底被逮並判刑4月，11月再度在中山商圈以同樣手法偷拍女性隱私部位，被害人與路人當場識破，立刻遭警方逮捕。士林地檢署今（8）日偵結第二件偷拍案，依妨害性隱私罪再次將他起訴並移審法院，法院傍晚裁定收押。

▲日籍農業技術員來台偷拍二次遭起訴，法院認其恐逃亡、反覆犯案，裁定收押。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲日籍農業技術員來台偷拍二次遭起訴，法院認其恐逃亡、反覆犯案，裁定收押。（合成圖／記者黃宥寧攝）

下午4時開庭（因涉妨害性隱私不公開旁聽），法官裁定收押。合議庭指出，佐佐木在偵訊時坦承犯案，被害人證述也與其供詞相符。監視器畫面、警方扣押筆錄、扣押物品目錄、採證資料及翻拍影像照片，都清楚記錄他靠近被害人裙底偷拍的過程，行案手機亦已扣案，足認犯罪嫌疑重大。

法官解釋，佐佐木為外國籍人士，此次僅是旅遊短暫停留，在台沒有固定住所，生活重心、親情與財產均不在國內，若意圖離境規避刑罰，主、客觀上都具逃亡可能。

此外，佐佐木今年6月8日已因相同犯行遭判刑，如今又再犯，一年內兩度觸犯同類型偷拍罪。法院認為，這並非偶發事件，而是外國人在台反覆對國民犯罪，涉及性隱私侵害的一般預防與社會警示，公共利益重大。

合議庭審酌後認為，具保、責付、限制住居或限制出境等輕微處分，均不足以確保後續審判與執行，也無法防止再犯，因此依《刑事訴訟法》裁定羈押。

然而，戴著眼鏡、身形瘦長的佐佐木從囚車道被押往警車時，原本步伐平穩，一見媒體鏡頭卻立刻低頭閃避，舉止突然，此舉不知是因羞愧、躲避鏡頭，還是意識到犯行曝光後的難堪。

事實上，佐佐木曾在日本學界受到肯定。2016年就讀明治大學農學專攻博士前期課程二年級時，與今井勝教授在「日本生物環境工學會2016年大會」發表《臭氧與二氧化碳對水稻葉片的影響》研究，從全場作品中脫穎而出，獲得「優秀海報獎」。該研究從生理形態角度分析環境變化對稻作的影響，當時獲得高度評價。

如今，這名曾被視為農學界新秀的技術員，卻因在台連續犯下偷拍案而遭收押，形成強烈反差；事件曝光後，也讓其任職的日本官方機關不得不出面鞠躬道歉，形同把醜聞丟到海外，格外難堪。

