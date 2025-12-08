　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際獅子會捐葉克膜、超音波儀　三總基隆分院急救量能大躍進

▲國際獅子會捐葉克膜、超音波儀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國防部軍醫局高層、三軍總醫院代表，及國際獅子會總監等代表捐贈儀式。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國際獅子會300A5區為強化基隆地區的醫療量能與重症救治能力，集結國際與在地獅友力量，捐贈「葉克膜（ECMO）體外維生系統」及「手持式超音波儀器」予三軍總醫院基隆分院。捐贈儀式於今（8日）上午在三軍總醫院基隆分院舉行，國防部軍醫局高層、三軍總醫院代表及多位國際獅子會重量級貴賓皆蒞臨見證，象徵基隆重症急救量能再向前邁進。

「葉克膜（ECMO）」被視為搶救心肺衰竭重症患者的關鍵救命設備；此次同步捐贈的「手持式超音波儀器」具備輕巧與高機動性，可供醫護人員於急診或病床邊迅速判讀病況，大幅提升創傷與危急病患的處置效率。2項設備到位後，將為基隆病患爭取更多黃金救治時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國際獅子會捐葉克膜、超音波儀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲三軍總醫基隆分院回贈感謝禮。

國際獅子會300A5區總監李敏卿表示，此次捐贈獲得國際獅子會的大力支持，期盼尖端醫療設備成為守護基隆市民健康的堅實後盾。本次出席貴賓包括國際獅子會LCIF主席Fabrício Oliveira（法布里西奧．奧利維拉）、國際理事徐國勇、國際理事暨LCIF信託理事江達隆等國際級代表。

基隆市衛生局長張賢政指出，市府持續重視市民就醫環境與醫療品質，樂見獅子會與三軍總醫院基隆分院藉由捐贈與合作，共同強化在地緊急救護硬體能量。市府也將扮演跨界合作的橋樑，串聯更多資源，提供市民更完善、安心的健康照護。由於葉克膜操作高度仰賴專業技術，院方醫護團隊將接受完整訓練，讓先進技術能盡速投入臨床、嘉惠病患。

三軍總醫院基隆分院代表亦表達誠摯感謝，並表示，在國防部軍醫局醫管處王毓淇處長及三軍總醫院副院長吳家兆等高層的專業支持下，院方將妥善運用這批設備，發揮最大效益，持續守護基隆軍民的健康。

▲國際獅子會捐葉克膜、超音波儀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲捐贈芳名錄揭牌。

▲國際獅子會捐葉克膜、超音波儀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲與會人員大合照。

【更多新聞】

►基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

►基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出
日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押
首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費
快訊／國三生校內墜樓！　送醫不治
金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲
快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
快訊／Pocky出包了！江崎固力果急召回600萬盒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！大票南部人秒懂：文化衝擊

國際獅子會捐葉克膜、超音波儀　三總基隆分院急救量能大躍進

收到「經理的信」總務急轉帳！　漏看1細節...損失1700萬

不是唐吉軻德！外國遊客訪日「必逛1間店」　全場點頭：價格太香

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

日本物價也飆！溫泉業者曝超狂瓦斯費「172萬円」嘆：好難經營

首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

中度磁暴明天凌晨起影響39小時　導航、無線電恐短暫中斷

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！大票南部人秒懂：文化衝擊

國際獅子會捐葉克膜、超音波儀　三總基隆分院急救量能大躍進

收到「經理的信」總務急轉帳！　漏看1細節...損失1700萬

不是唐吉軻德！外國遊客訪日「必逛1間店」　全場點頭：價格太香

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

日本物價也飆！溫泉業者曝超狂瓦斯費「172萬円」嘆：好難經營

首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

中度磁暴明天凌晨起影響39小時　導航、無線電恐短暫中斷

金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

范少勳長出大人感！西裝、白背心造型帥翻　新戲接力、冥想成日常修煉

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

生活熱門新聞

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

年輕人都這樣穿「人妻吃飯1打扮」公公開罵！網搖頭

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」

「老公偷藏壯陽藥」以為外遇！妻找徵信社　真相藏洋蔥

南韓遊客吃牛肉麵「少做1事」台人急提醒！網：我也做過

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

更多熱門

相關新聞

謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

針對上週台鐵列車因突發事件造成大幅誤點、影響基隆通勤族權益，基隆市長謝國樑今（8日）中午偕同立委林沛祥辦公室秘書黃申棟，與台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安、交通處副處長黃詩涵等人前往基隆站會商精進作法。謝國樑要求台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平臺，以縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。

基智憶起奧運會點亮活力　謝國樑：打造在地健康老化

基智憶起奧運會點亮活力　謝國樑：打造在地健康老化

基隆警「行人友善」專案　加強取締不停讓

基隆警「行人友善」專案　加強取締不停讓

酒空男持利刃廟口夜市揮舞　警噴辣椒水壓制

酒空男持利刃廟口夜市揮舞　警噴辣椒水壓制

表兄弟燃放沖天炮2車燒毀　父母須連帶賠60萬

表兄弟燃放沖天炮2車燒毀　父母須連帶賠60萬

關鍵字：

基隆市三總基隆分院葉克膜超音波儀

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

小煜結束5年婚姻！

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面