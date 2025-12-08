國際獅子會捐葉克膜、超音波儀　三總基隆分院急救量能大躍進

▲國防部軍醫局高層、三軍總醫院代表，及國際獅子會總監等代表捐贈儀式。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國際獅子會300A5區為強化基隆地區的醫療量能與重症救治能力，集結國際與在地獅友力量，捐贈「葉克膜（ECMO）體外維生系統」及「手持式超音波儀器」予三軍總醫院基隆分院。捐贈儀式於今（8日）上午在三軍總醫院基隆分院舉行，國防部軍醫局高層、三軍總醫院代表及多位國際獅子會重量級貴賓皆蒞臨見證，象徵基隆重症急救量能再向前邁進。

「葉克膜（ECMO）」被視為搶救心肺衰竭重症患者的關鍵救命設備；此次同步捐贈的「手持式超音波儀器」具備輕巧與高機動性，可供醫護人員於急診或病床邊迅速判讀病況，大幅提升創傷與危急病患的處置效率。2項設備到位後，將為基隆病患爭取更多黃金救治時間。

國際獅子會300A5區總監李敏卿表示，此次捐贈獲得國際獅子會的大力支持，期盼尖端醫療設備成為守護基隆市民健康的堅實後盾。本次出席貴賓包括國際獅子會LCIF主席Fabrício Oliveira（法布里西奧．奧利維拉）、國際理事徐國勇、國際理事暨LCIF信託理事江達隆等國際級代表。

基隆市衛生局長張賢政指出，市府持續重視市民就醫環境與醫療品質，樂見獅子會與三軍總醫院基隆分院藉由捐贈與合作，共同強化在地緊急救護硬體能量。市府也將扮演跨界合作的橋樑，串聯更多資源，提供市民更完善、安心的健康照護。由於葉克膜操作高度仰賴專業技術，院方醫護團隊將接受完整訓練，讓先進技術能盡速投入臨床、嘉惠病患。

三軍總醫院基隆分院代表亦表達誠摯感謝，並表示，在國防部軍醫局醫管處王毓淇處長及三軍總醫院副院長吳家兆等高層的專業支持下，院方將妥善運用這批設備，發揮最大效益，持續守護基隆軍民的健康。

