國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

▲金路獎傑出工程類第一名由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」奪得。（圖／鐵道局提供）



記者周湘芸／台北報導

第26屆金路獎將於12日舉行頒獎典禮，今年傑出工程類第一名由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」奪得，該工程打造全台首座曲線脊背橋，施工難度極高。另也將「特殊貢獻獎」頒發予YouTuber蔡黑皮。

今年主辦金路獎的鐵道局表示，今年共有優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類、用路人資訊類、傑出工程類、特殊貢獻獎等7大類，共53個機關及單位獲獎。

鐵道局指出，傑出工程類第一名由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」獲得，該工程打造全台首座曲線脊背橋，串聯國1與台74線，施工難度極高，需跨越繁忙路段，共實施205次夜間交維，並採取「徵建併行」以加速建設，減少2年用地交付等待期，完工後解決大雅交流道壅塞，使環中路平面路口停等時間減少55%。

另外，獲得第2名的「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」，採懸臂工法建造高達30米的墩柱，濱海側結構更採用鍍鋅鋼筋強化耐久性；施工挑戰包括63次夜間交維、避開港區貨運交通等，提升區域行車效率與安全。

鐵道局也說，今年「特殊貢獻獎」將頒發予擁有約26萬訂閱的YouTuber蔡黑皮（蔡覲安），其影片以輕鬆、淺顯易懂的方式介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離。