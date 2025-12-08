　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

▲▼國道1號接台74工程。（圖／鐵道局提供）

▲金路獎傑出工程類第一名由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」奪得。（圖／鐵道局提供）

記者周湘芸／台北報導

第26屆金路獎將於12日舉行頒獎典禮，今年傑出工程類第一名由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」奪得，該工程打造全台首座曲線脊背橋，施工難度極高。另也將「特殊貢獻獎」頒發予YouTuber蔡黑皮。

今年主辦金路獎的鐵道局表示，今年共有優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類、用路人資訊類、傑出工程類、特殊貢獻獎等7大類，共53個機關及單位獲獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵道局指出，傑出工程類第一名由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」獲得，該工程打造全台首座曲線脊背橋，串聯國1與台74線，施工難度極高，需跨越繁忙路段，共實施205次夜間交維，並採取「徵建併行」以加速建設，減少2年用地交付等待期，完工後解決大雅交流道壅塞，使環中路平面路口停等時間減少55%。

另外，獲得第2名的「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」，採懸臂工法建造高達30米的墩柱，濱海側結構更採用鍍鋅鋼筋強化耐久性；施工挑戰包括63次夜間交維、避開港區貨運交通等，提升區域行車效率與安全。

鐵道局也說，今年「特殊貢獻獎」將頒發予擁有約26萬訂閱的YouTuber蔡黑皮（蔡覲安），其影片以輕鬆、淺顯易懂的方式介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出
日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押
首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費
快訊／國三生校內墜樓！　送醫不治
金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲
快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
快訊／Pocky出包了！江崎固力果急召回600萬盒
失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！大票南部人秒懂：文化衝擊

國際獅子會捐葉克膜、超音波儀　三總基隆分院急救量能大躍進

收到「經理的信」總務急轉帳！　漏看1細節...損失1700萬

不是唐吉軻德！外國遊客訪日「必逛1間店」　全場點頭：價格太香

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

日本物價也飆！溫泉業者曝超狂瓦斯費「172萬円」嘆：好難經營

首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

中度磁暴明天凌晨起影響39小時　導航、無線電恐短暫中斷

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！大票南部人秒懂：文化衝擊

國際獅子會捐葉克膜、超音波儀　三總基隆分院急救量能大躍進

收到「經理的信」總務急轉帳！　漏看1細節...損失1700萬

不是唐吉軻德！外國遊客訪日「必逛1間店」　全場點頭：價格太香

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

日本物價也飆！溫泉業者曝超狂瓦斯費「172萬円」嘆：好難經營

首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

中度磁暴明天凌晨起影響39小時　導航、無線電恐短暫中斷

金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

范少勳長出大人感！西裝、白背心造型帥翻　新戲接力、冥想成日常修煉

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費

【車主持斧攻擊】台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！

生活熱門新聞

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

年輕人都這樣穿「人妻吃飯1打扮」公公開罵！網搖頭

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」

「老公偷藏壯陽藥」以為外遇！妻找徵信社　真相藏洋蔥

南韓遊客吃牛肉麵「少做1事」台人急提醒！網：我也做過

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

更多熱門

相關新聞

黑狗亂竄拒捕　靠熱心民眾零食收買

黑狗亂竄拒捕　靠熱心民眾零食收買

台中市烏日區8月12日左右在台74線北上2公里處有一隻黑色米克斯犬在路上亂竄，烏日警方接獲報案後立即前往調查。為避免影響交通，員警本打算將牠先行載走。不料當事犬竟拒絕配合，直到路過的一名民眾提供繫繩和零食，才順利犬隻帶上警車，目前狗狗絕育後已經回置。

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

獨／軍卡撞車瞬間曝　出包中士看「破大洞」三條線

獨／軍卡撞車瞬間曝　出包中士看「破大洞」三條線

轎車失控左右連撞害1車翻覆　台74一度塞爆

轎車失控左右連撞害1車翻覆　台74一度塞爆

台灣軍卡對決「瑞典坦克」Volvo側門凹了

台灣軍卡對決「瑞典坦克」Volvo側門凹了

關鍵字：

大雅交流道台74線國道一號

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

小煜結束5年婚姻！

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面