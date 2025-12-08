國旅被嫌貴！2寶媽喊「出國哪裡便宜了？」　一票人秒懂點關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國旅長期被詬病，許多人更高喊「出國比較便宜」；不過，一名母親不解表示，辦理護照、來回機票、住宿、餐飲及伴手禮等費用，「每人沒有1萬能玩得起嗎？」PO文掀起熱烈討論，許多網友紛紛現身說法，但也有家長感同身受，直言「單身覺得便宜很正常，如果一家四口那就不見得了。」

這名媽媽昨日在「匿名公社」發文坦言，常聽人說「出國比較便宜」，但細算護照、機票、住宿、吃喝、伴手禮，一趟旅程基本要好幾天，這讓她不禁疑惑，「到底去哪裡才算便宜？一個人要花多少？沒有1萬元真的能出國嗎？」

原PO也強調，真正讓她卻步的不是自己花不起，而是若帶著兩個孩子出國，整體費用瞬間翻倍，「我是不會丟下小孩自己去玩的。」而這番話也道出一票爸媽的心聲。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，不少支持「出國比國旅便宜」的網友指出，東南亞、港澳甚至中國沿海城市，整體花費比台灣划算許多，「去泰國六天五夜不到3萬，你去墾丁住同級飯店試試」、「我去三亞住含早餐，一晚台幣1400元，還有健身房、泳池，真的看到台灣國旅的問題了」、「跟團東南亞五天四夜，不到兩萬」、「香港和上海，還有很多自己查」、「我跟太太還有5歲小孩，去沖繩9天含自駕租車，總花費快5萬，國旅應該光9夜住宿費就5萬了吧」。

不過，也有人認為，「出國比較便宜」的說法，主要適用於單身、情侶或夫妻兩人世界，若變成有小孩的家庭，整體花費就會瞬間變高，「如果整家人就國旅便宜了」、「出國，是給有錢的家庭，跟單身狗去玩的，有小孩的只能被迫玩國內，別理這裡的網友，他們都是有錢人」、「一堆都說出國便宜，到底哪裡便宜我也看不懂」。

