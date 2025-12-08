名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

▲第17屆台中市十大伴手禮票選活動今（8）日宣布起跑，即日起至12月26日開放店家免費報名。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

一年一度的台中伴手禮界盛事開打！第17屆台中市十大伴手禮票選活動今（8）日宣布起跑，即日起至12月26日開放店家免費報名。今年活動迎來重大變革，首度將首獎分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」，讓冠軍名額擴大至20名，希望能挖掘更多在地特色品牌，共同角逐「台中之光」的最高榮譽。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮是市府「慶典經濟」的重要一環，獲獎不僅是肯定，更能帶來實質商機。得獎商品將成為市府對外交流的「門面」，像是在國慶焰火、世界棒球經典賽等國際場合，都曾以歷屆得獎伴手禮作為貴賓贈禮，成功將台中品牌推向世界舞台。

這屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者融入ESG永續概念，採用環保包材與在地原料。工策會說明，入圍前百大的店家即可獲得官方認證的「好禮標章」，提升品牌能見度。而最終決戰將在明年1月10日至11日於市府前廣場舉行，屆時將有現場市集與民眾票選活動，邀請市民親自投票，選出心目中最能代表台中的好味道與好創意。

今日工策會特邀「第16屆台中市十大伴手禮」店家出席共襄盛舉，包括阿鏡師手路菜、陳允寶泉、厚禮樹精緻藝術禮品、犁茶品記、愛之光Flair、木筆家、好頌流心巴斯克專門店、川咖啡、檸檬森林。歡迎在地優質伴手禮店家把握參賽機會，活動全程免報名費，只要符合「商業登記或公司登記設籍於臺中市」即可報名參加。